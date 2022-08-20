تنسيق كليات المرحلة الثانية والثالثة 2022 وما هي الأماكن المتاحة في الكليات علمي وأدبي

يزيد البحث حاليا بين طلاب الثانوية العامة بخصوص تنسيق كليات المرحلة الثانية والثالثة 2022، حيث يتهيأ طلاب الثانوية العامة لبداية المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 والتي بدأت كما هو مقرر لها في يوم الخميس وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي يوم الاثنين القادم الموافق 22 أغسطس، وتعمل هذه المرحلة على توفير أماكن في الجامعات المصرية المختلفة لما يقرب من 269202 طالب وطالبة، مما يجعل يبحث الكثير يبحث في إطار ذلك على الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة وأدبي.

تنسيق كليات المرحلة الثانية والثالثة 2022

وتعمل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات على تسكين 269202 طالب، حيث بداية الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية : 246 درجة فيما أعلى أي بنسبة 60%، وعدد الطلاب 223294 طالب، والشعبة الأدبية تبدأ من 238 درجة فيما أعلى، أي بنسبة 58.05% فأكثر وعدد الطلاب: 45908 طالب.

وهناك العديد من الكليات التي تحتوي على أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 سواء من شعبة علمي علوم أو رياضة أو أدبي، وهي كما يلي:

الأماكن المتاحة لطلاب علمي علوم 2022

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الآثار

الإعلام

بقية الكليات النظرية

الأماكن المتاحة لطلاب علمي رياضة 2022

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الإعلام

الآثار

الفنون التطبيقية

وباقي الكليات النظرية

الأماكن المتاحة لطلاب أدبي 2022

كليات التربية

كليات الآداب انتظام وانتساب

كليات الحقوق انتظام وانتساب

كلية السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق

وقد بدأ طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 غدا تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تولى المكتب مهمة الالتزام عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع، وذلك بحسب ما جاء في آخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط المطلوبة، والجدير بالذكر أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 117198 طالب في المرحلة الأولى، في غضون المدة المعلن عنها منذ بدء العمل.