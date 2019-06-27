تعليم الإسكندرية تعلن شروط التقديم في تنسيق رياض الأطفال للمدارس لغات وموعد التقديم إلكترونيًا

مع انتهاء العام الدراسي والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019/2020، يترقب أولياء أمور التلاميذ، الإعلان عن تنسيق رياض الأطفال للمدارس لغات للتقديم، وكانت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية قد أعلنت عن موعد التقديم والشروط والإجراءت المطلوب اتباعها، وكانت المديرية حددت سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2013 حتى مواليد 1/10/2015، والقبول يكون وفقًا للسن والكثافة العددية للمتقدمين، كما أن التقديم يكون ألكترونيًا، ويبدأ تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية ( انجليزي – مميز – فرنسي ) بداية من 16/6/2019 ولغاية 30/7/2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية.

تنسيق رياض الأطفال للمدارس لغات بالاسكندرية

إجراءات التقديم في تنسيق رياض الأطفال الرسمية لغات

ضرورة اطلاع ولي الامر على التعليمات الموجودة في محتويات الملف قبل الشروع في ملئ البيانات والرغبات ولا سيما أن دفع الرسوم يكون خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق.

كتابة رغبات الطفل تكون بمعرفة ولي أمر الطفل وعلى مسؤوليته.

يتم التقديم على موقع المديرية التالي : مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ، ومن خلاله يقوم ولي الأمر بتسجيل بيانات الطفل من خلال شهادة الميلاد بالرقم القومي و تسجيل الرغبات ثم طباعتها.

، ومن خلاله يقوم ولي الأمر بتسجيل بيانات الطفل من خلال شهادة الميلاد بالرقم القومي و تسجيل الرغبات ثم طباعتها. يتوجه ولي أمر الطفل إلى أحد مراكز الاستلام بالإدارات مصطحبًا بطاقة الرغبات الإلكترونية التي قام بطباعتها، إضافة لصورتين عنها، وصورة من شهادة الميلاد بالرقم القومي ( وإرفاق الأصل للاطلاع فقط)، واستمارة التقديم وتشمل ( طلب الالتحاق، والإقرار) وذلك من اجل مراجعة البيانات من خلال شهادة الميلاد.

يراجع المركز بيانات الاستمارة الإلكترونية المطبوعة من خلال شهادة الميلاد وثم يختم صورة منها ويسلمها لولي أمر الطفل مع إيصال الموجود بكعب طلب الالتحاق مشتملا على رقم الاستمارة الإلكترونية، ويعتبر هذا الإيصال مستند رسمي من المركز لولي الامرالذي يشعر بتسليم ملف التقدم لطفله.

عند وجود خطأ في البيانات مثل الرقم القومي أو الاسم أو الرغبات لا يتم استلام الاستمارة وعلى ولي الأمر حذف أو تعديل البيانات، وذلك من خلال إعادة التسجيل على الموقع بالبيانات الصحيحة ثم إعادة تسليم الاستمارة الالكترونية.

يقوم المركز بالدخول على الموقع لتاكيد صحة البيانات خلال أسبوع على الأكثر من استلام الاستمارة من ولي الأمر.

عدم تسليم الاستمارة الإلكترونية إلى أحد المراكز لا يُعتد بها ويسقط حق الطفل في التسجيل في تنسيق رياض الأطفال .

يمكن لولي أمر الطفل الدخول إلى الموقع للتأكد من عملية تأكيد المركز لصحة البيانات، وذلك من خلال رقم الملف المطبوع على الاستمارة.

من غير الجائز لولي الامر التقدم برغبات للمدارس الرسمية إنجليزي والمدارس الرسمية فرنسي.

فيما يلي ملف pdf يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم لتنسيق رياض الأطفال الرسمية في محافظة الاسكندرية

إجراءات التقديم في تنسيق رياض الأطفال الرسمية لغات

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