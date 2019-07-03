الآن | تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وزارة التربية والتعليم بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام الثلاث والخمس سنوات تعتبر من الأمور الشاغلة لبال الطلبة والطالبات هذه الأيام، خصوصًا بعد إغلاق باب التنسيق منذ بضعة أيام، حيث يتطلع الجميع إلى التعرف على الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المعاهد الفنية المصرية، ومن خلال هذا المقال ننشر موعد ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية من أجل اللاتحاق بالمعاهد والكليات المتاحة والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بها.

أكد مصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مؤشرات تنسيق الثانوي التجاري بلغ 58.43% وذلك بارتفاع 5% عن العام الماضي، والثانوي الزراعي بلغ 42.32% بزيادة 6.5% عن العام الماضي، والثانوي الفندقي ارتفع عن العام الماضي بقيمة 2.5% ليسجل 78.06%، وأخيراً تنسيق الثانوي الصناعي بلغ 61.04%، بزيادة 4% عن العام الماضي، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لمدة أسبوع بدءًا من منتصف أغسطس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

أشار مصدر مسئول منذ قليل لموقع نجوم مصرية أن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 هو منتصف شهر سبتمبر أي أواخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف أغسطس الجاري،وحددت الوزارة شروط وضوابط الالتحاق بالعديد من الكليات التابعة للجامعات الحكومية، ومعايير قبول طلاب الدبلومات الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، في جامعات جمهورية مصر العربية بنسبة 10%، حيث أن ثلثي النسبة السابقة لدبلومات المعاهد الفنية لنظام الخمس سنوات، بينما الثلث المتبقي لطلاب الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات.

ومن جانبه، تقوم بوابة الحكومة المصرية الالكترونية بنشر الحد الأدنى في تنسيق الدبلومات للقبول بالجامعات المصرية، كما أن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 يكون بعد الانتهاء من إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الثانوية العامة 2019، منتصف أغسطس المقبل، ثم يبدأ تنسيق الدبلومات 2018 ليستمر أسبوعًا كاملاً، بالإضافة إلى أن للطلاب العديد من الكليات المتخصصة بالمجالات المختلفة للاتحاق بها، وليس العمل مباشرة أو عدم الحصول على شهادات جامعية كما يظن البعض.

الكليات المُتاحة للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية:

تعتبر كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) من أبرز الكليات الموجودة في جامعات القاهرة، العريش، الإسكندرية، دمياط، عين شمس، طنطا، المنصورة، بورسعيد، حلوان، الزقازيق، المنوفية، أسيوط، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، السويس، أسوان ومدينة السادات.

كلية آثار (انتساب موجه – انتظام) بأقسام ترميم الآثار والترميم المعماري والدقيق، في جامعة القاهرة، قنا أسوان، سوهاج، الأقصر والفيوم.

كلية التربية بكافة التخصصات في جامعة حلوان.

برنامج التعليم التبادلي بكلية الفنادق والسياحة بحلوان جامعتها.

كلية الاقتصاد المنزلي بحلوان والمنوفية والعريش، في عدة تخصصات منها الجلود والنسيج والملابس الجاهزة.

كلية التعليم الصناعي بحلوان وسوهاج والسويس وبني سويف.

المعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة بجامعة بورسعيد.

الفنون الجميلة والتطبيقية والهندسة حسب التوزيع الجغرافي بجامعات الجمهورية.

شروط الالتحاق بالجامعات الحكومية – وفقًا لتنسيق الدبلومات 2019 – تتمثل في النقاط التالية:

يتم فتح باب التقديم لتنسيق الصنايع 2019 والشعب الأخرى وفقًا للتوزيع الجغرافي واجتياز اختيار القدرات بنجاح، بالإضافة إلى اللوائح الداخلية الخاصة بكلية التربية والتجارة، والكليات التي تتضمن شعبة التعليم الفني والزراعة والسياحة والفنادق والهندسة والتعليم الصناعي والخدمات الاجتماعية والتربية النوعية.

يمكن لطلاب الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بالتخصص الصناعي وشعبة ترميم آثار والزراعي والتجاري والموسيقي، التقديم بالأوراق الخاصة بهم إلى مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الفنية، بشرط الحصول على ما يزيد عن 70% من المجموع الإجمالي للمواد النظرية في نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

يسمح تقديم الأوراق إلى مكتب التنسيق من جانب الطلبة الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام ثانوية + سنتان)، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام خمس سنوات عقب الإعدادية) بمجموع يزداد عن 75% بالشهادة.

تتضمن القواعد السابقة قبول طلاب جنوب وشمال سيناء الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية بالمعهد الفني التجاري في العريش، وذلك بحد أدنى 60% فما فوق، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1487 بتاريخ 27-12-1990.

كل ما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2019 التجاري والزراعي والصناعي والفندقي، يرجع إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني يوزارة التعليم العالي ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.

ونتابع معكم من خلال هذا التقرير المحدث يوميًا موعد بدء تنسيق الدبلوم الزراعي والدبلوم الصناعي والدبلوم الفندقي وأخيراً تنسيق الدبلوم التجاري 2019 ، ويرصد “نجوم مصرية” كافة تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ولذلك يمكنك حفظ رابط الموضوع للتعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات صناعى وغيرها.

وفي سياق متصل، تقل فرص قبول طلاب شهادة الدلومات الفنية بالكليات كلما ازدادات نسب النجاح بالصف الثالث الثانوي العام؛ بسبب عدم وجود الأماكن الكافية لهم.

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