تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022 والكليات المتاحة أمام شعبة علمي وشعبة أدبي

نتابع مع حضراتكم أعزائي زوار نجوم مصرية تفاصيل تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية الدور الأول 2021- 2022، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي على مدار الأيام الماضية، وجاءت نسبة نجاح الطلاب على مستوى الجمهورية منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، ولعل هذا بسبب تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد في المناهج والاختبارات، وعقب ظهور النتيجة بدأت عمليات التنسيق لمعرفة الحد الأدني للقبول في الجامعات والكليات المختلفة، خاصة مع ظهور الكثير من الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة الجديدة التي ستؤدي إلى تغير مؤشرات التنسيق هذا العام عن السابق.

تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022

لقد شهدنا يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس مؤتمر رسمي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وأعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي والحد الأدنى للقبول في الكليات والجامعات المختلفة بالدرجات والنسبة المئوية للمجموع للشعبة العلمية علوم ورياضة وكذلك الشعبة الأدبية.

وقد انتهت عمليات المرحلة الأولى من التنسيق يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، حيث استمر تسجيل الطلاب لمدة 6 أيام، وجاء الحد الأدنى لقبول طلاب علمي علوم 365 درجة بما يقابل 89% فأكثر، وقد بلغ عدد الطلاب 22475 طالبًا وطالبة، بينما جاء الحد الأدنى لتنسيق الدورة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم 15220 ما يقارب 341 درجة بنسبة مئوية تزيد عن 83.17%، كما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 64.51% بمجموع 264.5 درجة.

درجات تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022

لقد بدأ تسجيل ما يقرب من 269202 طالبًا وطالبة في كافة محافظات الجمهورية في الشعبة العلمية والأدبية تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة بداية من يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، ويستمر التسجيل حتى يوم 22 أغسطس.

ويمكن للطلاب الحاصلين على حد أدنى 246 درجة بما يقابل 60% في الشعبة العلمية، أما بالنسبة للشعبة الأدبي فإن الحد الأدنى للقبول 58.5% أي 238 درجة سرعة التسجيل إما عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق عبر بوابة مصر الرقمية على مدار 24 ساعة، أو التوجه إلى أحد مكاتب التنسيق التابعة لمحافظتك.

كليات المرحلة الثانية 2022

لقد صرح الدكتور محمد أيمن عاشور بوجود أماكن شاغرة من كليات المرحلة الأولى مثل كلية الطب البيطري والتمريض وإعلام لطلاب الشعبتين علمي وأدبي.

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية اختيار تلك الكليات ضمن تنسيق جامعات المرحلة الثانية 2022 بالإضافة إلى الكليات المتاحة لتنسيق تلك المرحلة، ويمكنكم أعزائي الطلاب ترتيب تنسيق الرغبات من بين الكليات التالية.

الطب البيطري.

العلوم.

الزراعة.

التمريض.

الحاسبات والمعلومات.

الألسن.

اقتصاد وعلوم سياسية.

إعلام.

كلية الهندسة.

فنون جميلة وعمارة.

كلية التربية.

كلية الآداب.

كلية دار العلوم.

كلية الحقوق.

السياحة والفنادق.

موقع تنسيق المرحلة الثانية 2022

نوضح لكم أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022 طريقة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية إلكترونيًا بكل سهولة كما يلي: