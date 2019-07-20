تنسيق المرحلة الأولي 2019 ننشر خطوات التسجيل الرغبات وتوقعات الحد الأدنى لكليات القمة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي 2019 بداية من الغد الأحد الموافق 21 يوليو والتي سوف تستمر لمده خمس أيام متتالية، ونعرض في هذا التقرير خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019 وننشر توقعات الحد الأدني للكليات المتاحة العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي.
تنسيق المرحلة الأولي 2019
نترقب مع طلاب المرحلة الأولي موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة خلال ساعات، يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن خطوات التسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي، ومعرفة توقعات تنسيق المرحلة الأولي 2019 والحد الأدنى لجميع الشعب من أجل تجهيز وإعداد رغباتهم لتسجيلها فور فتح باب تسجيل رغبات الثانوية العامة.
طبقا للمؤشرات الأولية نتائج تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الأولي فمن المتوقع ارتفاع درجات الكليات القمة في جميع الأقسام العلمي علوم أو فرع العملي رياضة أو فرع الأدبي، خاصة بعد أن سجلت نسبة نجاح الثانوية العامة ارتفاع خلال العام الحالي، يصل إلى 4% عن العام الماضي.
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تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019
- سجل الحد الأدني للمرحلة الأولي الشعبة العلمي علوم من 97.07% فأكثر.
- سجل الحد الأدني للمرحلة الأولي الشعبة العلمي رياضة من 95% فأكثر.
- سجل الحد الأدني للمرحلة الأولي الشعبة الأدبي من 80% فأكثر.
جدول شرائح تنسيق المرحلة الثانية لشعبة العلمي
الاثنين
23/7/2018
للحاصلين علي مجموع 360 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية
الثلاثاء
24/7/2018
للحاصلين علي مجموع 350 درجة لأقل 360 من درجة
الأربعاء
25/7/2018
للحاصلين علي مجموع 340 درجة لأقل 350 من درجة
الخميس
26/7/2018
للحاصلين علي مجموع 330 درجة لأقل 340 من درجة
الجمعة
27/7/2018
للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 330 من درجة
جدول شرائح تنسيق المرحلة الثانية لشعبة الأدبي
|اليوم
|التاريخ
|شريحة المجموع
الاثنين
23/7/2018
للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 328 من درجة
الثلاثاء
24/7/2018
للحاصلين علي مجموع 310 درجة لأقل 320 من درجة
الأربعاء
25/7/2018
للحاصلين علي مجموع 302 درجة لأقل 310 من درجة
الخميس
26/7/2018
للحاصلين علي مجموع 292 درجة لأقل 302 من درجة
الجمعة
27/7/2018
للحاصلين علي مجموع 285 درجة لأقل 292 من درجة
توقعات المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2019
- كليات الطب البشري ما بين 99.3% و98.5%.
- كليات طب أسنان ما بين 98.2% و98%.
- كليات الصيدلة ما بين 97% و97.5%.
- كليات العلاج الطبيعي 96.9%.
- كليات علوم طبية حيوية 95%.
- كليات الهندسة ما بين 93.9% إلى 95%.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.1%.
- كلية الإعلام 95.5%.
- كلية الألسن 94.5%.
خطوات تسجيل الراغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني
حيث يعد موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg وبوابة الحكومة المصرية هو الموقع الرسمي لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2018 من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع بوابة تنسيق الثانوية العامة
- إدخال رقم الجلوس
- إدخال الرقم السري
- تسجيل الرغبات
- الضغط على حفظ
عرضنا في هذا التقرير خطوات التسجيل في المرحلة الأولي لتسجيل الثانوية العامة 2019، من توقعات نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي.
التعليقات
انا عايزة طب بيطرى حتى لو كان فى ابعد الحدود بس مجموعى 384.5 يا رتتفدونىى
انا ثانويه عامه 2016 كنت عايزة اسجل في التنسيق السنادي هل لي الحق مع العلم اني لم اتقدم الي اي جهه منذو ظهور نتيجعه التنسيق في 2016 ما هو الحل ارجو الافادة
يا جماعة انا كنت الفروض اقدم مرحلة تانية ومقدمتش اعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟
سجلت رغبات المرحله التانيه من التنسيق بس نسيت اعمل حفظ في الاخر وبكدا مسجلتش في المرحله التانيه ايه الحل دلوقتي انا مش عارف اتصرف
انا بردو بس مسجلتش وعايز اعرف المفروض اعمل ايه ؟؟؟؟؟
ممكن اعرف الالسن للأدبي نزلت مرحله تانيه ولا لا
ولو نزلت في احتمال ان تنسيقها ينزل .. شكرا
يارب التوفيق ونيل كليات القمه يا هندسه
انا تنسيق مرحله تانيه . عايزه اعرف الكليات تفبل من كام !.. وانا علمي علوم وجبت 89% . فيعني لو قدمت علي اعلام متقبلنيش ؟؟
378 ممكن الحق هندسة اي مخافظة برجاء الرد
اريد معرفه تنسيق مرحله تانيه للقسم الأدبي واه الكليات المتبقيه
اه كليات للقسم الأدبي في اسوان متبقية المرحله تانيه لمجموع 298
وهل في مكان طلبه آثار انتساب أي مكان قريب من اسوان لمجموع 298
٣٩٢.٥علمى علوم ممكن الحق طب بيطرى
94.2أفضل حاجة له ايه علمى علوم😢386.5
انا جايبه 88.9 % علمي علوم يا ترى الحق تجاره انجلش ان شاء الله
انا جايبه ٣٨٣ علمى علوم ٩٣.٤١٪ممكن الحق اة وعايزة اعرف علوم عين شمس احتمال كام
تنسيق المرحلة الثانية هينزل امتة برجاء الرد
سيتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولي الأحد أو الاثنين وبعدها ب 48 ساعة سيتم فتح المرحلة الثانية
يا ريت المرحلة الثانية لعلمى رياضة يكون من ٧٥٪
إن شاء الله الوزارة لسه هتحدد الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالتوفيق
لو واحده جايبه80.75 ٠/• مرحله اوله ولا تانيه
حضرتك علمي علوم ولا رياضة ولا أدبي
انا مجموعى 298 هل ينفع أروح في اى يوم ولا فى يوم محدد
الوزارة بتحدد الحد الأدنى للمرحلة وبعد كدا بتقسمها خمس شرائح كل شريحة في يوم وهضيف الشرائح إن شاء الله في هذا الموضوع لما الوزارة تحددها تباعنا
هو التنسيق دة بتاع 2018_219
يا فندم دي توقعات تنسيق السنة الحالية 2017-2018