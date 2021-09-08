تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 مع انخفاض الحد الأدنى للقبول

معرفة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية والأدبية ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 والاستعلام عن الحد الأدنى الخاص بهذه المرحلة للقبول بالكليات المختلفة هو كل ما يبحث عنه الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور على محرك بحث جوجل، كما أن هذا الامر الوحيد الذي يشغل بال طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، ومع العلم أن طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق هم طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2021، وهم الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في اللحاق بتنسيق المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، لذلك يبحث الكثير من الطلاب بشكل مستمر عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق وذلك لمعرفة الحد الأدنى للقبول الخاص بهذه المرحلة، حتى يتمكنوا من توقع الحد الأدنى للقبول بالكليات المتبقية في المرحلة الثالثة، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2021 – 2022:

انتهت المرحلة الثانية من التنسيق في يوم 4 سبتمبر الماضي، ويحين الآن دور طلاب المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات المتبقية لكي يتمكنوا من اللحاق بالعام الدراسي الجديد، ويُعتبر هذا العام من أكثر الأعوام الذي انخفض فيه تنسيق القبول للجامعات مقارنة بالأعوام السابقة، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية أثبتت ذلك.

من المتوقع أن تكون مؤشرات التنسيق الخاصة بالمرحلة الثالثة للشعبة العلمية قسم علوم من 70% حتى 50% وتكون بداية التنسيق لشعبة علمي رياضة من 65% حتى 50% وتنسيق الشعبة الأدبية يبدأ من 55% حتى 50% ويتاح التقديم لجميع طلاب الدور الثاني أيضا في هذه المرحلة.

يتم فتح الموقع لمدة 24 ساعة حيث يستطيع جميع الطلاب تسجيل رغباتهم في أي وقت، لذلك على جميع الطلاب مراجعة جميع رغباتهم وينتهوا من إدخال أو تعديل الرغبات قبل موعد إغلاق الموقع، كما يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتيجة ترشيحه من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فور إعلان النتائج، لذلك إذا قمت بتعديل رغباتك أكثر من مرة سوف يتم الاحتفاظ بآخر تعديل قمت به.

كما يجب ألا تترك أي خانة فارغة في قائمة الرغبات، ومع العلم أيضا أن جميع طلاب المرحلة الثالثة لديهم الحق في تحويلات تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة.