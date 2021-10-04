تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2021 || رابط تسجيل تقليل الاغتراب

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة للتعرف على تفاصيل التقديم في تقليل الاغتراب الخاص بتنسيق المرحلة الثالثة وتفاصيل الإعلان عن النتائج، حيث قامت وزارة التعليم العالي خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن نتائج القبول في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة من الطلاب الذين تمكنوا من اجتياز الدور الثاني وهي المرحلة التي بدأت بحد أدنى 50%، وسوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على طرح تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2021.

موعد تسجيل تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة 2021

بدأت علمية التسجيل في تقليل الاغتراب الخاص بتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة رسميا بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 3 من شهر أكتوبر، حيث من المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم السادس من الشهر نفسه الموافق يوم الأربعاء، على أن يتم ذلك تبعا للنسبة المقررة وهي 10% حسب القدرة الاستيعابية.

رابط تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2021

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المستخدم في تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، على أن تتم عملية التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الالكتروني من خلال الدخول إلى هذا الرابط مباشرة، وذلك تبعا للضوابط والشروط اللازمة للقبول في تقليل الاغتراب للطلاب من بينها مراعاة التوزيع الجغرافي.

موعد نتائج تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة

نوهت وزارة التعليم العالي رسميا انه سوف يتم الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة رسميا عقب المدة المحددة لتسجيل الرغبات، حيث يتم الإعلان عن النتيجة في غضون 72 ساعة التي تلي غلق باب التسجيل لرغبات تقليل الاغتراب من قبل الطلاب، حيث يقوم الطالب بالاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب أيضا من خلال موقع التنسيق الالكتروني.