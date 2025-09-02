أخبار التعليم

تنسيق الجامعات .. المرحلة الثالثة مستمرة سجل رغباتك الآن عبر الموقع الرسمي

دنيا يـٓـس

مع انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وذلك بعد إعلان نتائج المرحلتين السابقتين وتحديد الأعداد المتاحة لكل كلية وجامعة حيث إن هذه المرحلة تتيح الفرصة للطلاب لتحسين اختياراتهم أو الالتحاق بالكليات المتبقية مع مراعاة الشروط والمعدلات المطلوبة؛ لضمان حصول كل طالب على المكان المناسب وفق درجاته ومجموعه الكلي.

تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حيث يتيح لكل طالب إدخال 75 رغبة مع إمكانية تعديلها قبل إغلاق الموقع، وعلى ذلك فقد شهدت معامل الحاسبات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة إقبالاً كثيفًا من طلاب الثانوية العامة لاستكمال عملية تسجيل الرغبات وسط وجود للموظفين المسؤولين عن مساعدة الطلاب في إدخال بياناتهم والتأكد من حفظ رغباتهم بشكل صحيح.

من الجدير بالذكر أن تسجيل الرغبات مازال متاحًا لجميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني حتى اكتمال التقديم لتبدأ بعدها مباشرة إجراءات الفرز والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتائج هذه المرحلة بشكل مجمع ودقيق لجميع الطلاب.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة

كذلك فقد أعلن مكتب التنسيق عن تحديد الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة حيث جاءت الحدود كما يلي:

  • طلاب الثانوية العامة النظام القديم حدد الحد الأدنى عند مائتين وخمسة درجة
  • بينما طلاب الثانوية العامة النظام الحديث؛ فقد تم وضع الحد الأدنى عند مائة وستون درجة.
عن الكاتب:
دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.