تنسيق الجامعات .. المرحلة الثالثة مستمرة سجل رغباتك الآن عبر الموقع الرسمي

مع انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وذلك بعد إعلان نتائج المرحلتين السابقتين وتحديد الأعداد المتاحة لكل كلية وجامعة حيث إن هذه المرحلة تتيح الفرصة للطلاب لتحسين اختياراتهم أو الالتحاق بالكليات المتبقية مع مراعاة الشروط والمعدلات المطلوبة؛ لضمان حصول كل طالب على المكان المناسب وفق درجاته ومجموعه الكلي.

المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حيث يتيح لكل طالب إدخال 75 رغبة مع إمكانية تعديلها قبل إغلاق الموقع، وعلى ذلك فقد شهدت معامل الحاسبات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة إقبالاً كثيفًا من طلاب الثانوية العامة لاستكمال عملية تسجيل الرغبات وسط وجود للموظفين المسؤولين عن مساعدة الطلاب في إدخال بياناتهم والتأكد من حفظ رغباتهم بشكل صحيح.

من الجدير بالذكر أن تسجيل الرغبات مازال متاحًا لجميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني حتى اكتمال التقديم لتبدأ بعدها مباشرة إجراءات الفرز والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتائج هذه المرحلة بشكل مجمع ودقيق لجميع الطلاب.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة

كذلك فقد أعلن مكتب التنسيق عن تحديد الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة حيث جاءت الحدود كما يلي: