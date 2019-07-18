تنسيق المرحلة الأولي والكليات 2019

إستطاع موظفين مكتب التنسيق بوزارة البحث العلمي والتعليم العالي بحل مواجهه الأعداد الكبيرة والزيادة الهائلة التي شهدتها الثانوية العامة 2019 للعدد المهول من الطلاب وأكدوا بأن هناك ما يقارب من 16500 طالب يزيدون علي طلاب المرحلة الأولي في السنه الماضية 2018

وهناك العديد من الاستراتيجيات المطروحة لوضع الخطط والسيناريوهات لمواجهه هذا الكم الهائل من الطلاب المقبولين في كليات الطب علي مستوي الجامعات داخل الجمهورية إلى ما يقارب من 16 ألف طالب وطالبه ، وكذلك الوزارة تعمل جاهده من خلال مكتب التنسيق وتعمل علي استغلال كل الطاقة الإستيعابية لجميع الكليات الجديدة والتي أيضاً تدخل الخدمة بتنسيق الثانوية العامة2019

تنسيق المرحلة الأولي وإرتفاع كبير مقارنه بالعام الماضي

وكشفت أيضاً المؤشرات الأولية للتنسيق من الإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بأن سيحدث قفزات وتوقعات وسيكون الأمر مختلف في قبول الطلاب للجامعات وكليات القمه بنسبه لا تقل عن 3 درجات بالنسبة للعام الماضي وسيحدث ذلك لسبب أن العدد الكبير والكم الهائل من الطلاب الذين يتجاوزون 95 %عن السنين الماضية وأيضاً الطلاب الحاصلين علي مجموع اعلي من 90% آو اعلي ستكون مرتفعه أيضاً بنسبه ومقارنه بالعام الماضي لا تقل عن 3 درجات فيما فوق.

توقعات بتخطي الحد الأدنى للقبول في كليات القمه

وأشارت التوقعات و المؤشرات الأولية بتخطي الحد الأدنى للقبول في كليات الطب لحاجز 98% وسيكون محصور بين 98.2% و98.5 وأيضاً سينتج عنه ارتفاع للحد الأدنى لكليات الأسنان في أنحاء المحافظات ولا تختلف كثيرا ببعد المحافظة وأيضاً أشارت وأوضحت المؤشرات والتوقعات ارتفاع الحد الأدنى بالقبول في كليات الهندسة من 4 إلى 6 درجات مقارنه بالعام الماضي.

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