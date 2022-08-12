تنسيق الكليات 2022 أدبي .. الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي، وذلك من خلال الرجوع لتنسيق العام الماضي لتنسيق الكليات الأدبية، حيث بدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات لعام 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني، وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل التنسيق المختلفة بالجامعات أو موقع التنسيق الإلكتروني، ويشمل تنسيق كليات الأدبي كليات السياسة والاقتصاد والاعلام والتربية والحقوق والآداب.

توقعات تنسيق الكليات 2022 أدبي المرحلة الأولى

بدأ تسجيل التنسيق المرحلة الأولى صباح أمس يوم الخميس 11 أغسطس 2022 وستستمر فترة التسجيل لمدة خمسة أيام من اليوم وحتى مساء الاثنين المقبل، وكان الحد الأدنى من شعبة علمي علوم هو 365 بنسبة 89.02٪ أو أكثر، وشعبة علمي علوم درجة 341 درجة، 83.17٪ أو أكثر، وشعبة أدبى 264.5، 64.51٪ أو أكثر.

موقع التنسيق الإلكتروني 2022

يبلغ عدد الرغبات المتاحة للطلاب في تنسيق المرحلة الأولى 75 رغبة فى مختلف الكليات، والتي يمكن تسجيلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن تسجيل رغبات مختلفة بناءً على أداء كل طالب.

تنسيق الكليات الأدبي 2022

• اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359.0

• الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0

• ألسن كفر الشيخ 350.0

• سياسة واقتصاد السويس 349.0

• سياسة واقتصاد بني سويف 344.0

• ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341.0

• ألسن عين شمس 340.0

• ألسن الفيوم 339.0

• إعلام القاهرة 339.0

• إعلام المنوفية 336.0

• ألسن بني سويف 335.0

• ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0

• ألسن أسوان 333.0

• ألسن المنيا 333.0

• آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0

• ألسن سوهاج 332.0

• ألسن الأقصر 331.0

• آثار دمياط 330.0

• إعلام بني سويف 330.0

• إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0

• آثار عين شمس 329.0

• الإعاقة والتأهيل لزقازيق 329.0

• آثار القاهرة 328.0

• إعلام جنوب الوادي 326.0

• آثار ولغات مطروح 325.0

• آثار الفيوم 325.0

• آثار أسوان 324.0

• آثار الأقصر 323.0

• آثار سوهاج 322.0

• الإعاقة والتأهيل بني سويف 321.0

• تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 321.0

• آثار جنوب الوادي 321.0

• تربية الإسكندرية 318.0

• تربية الزقازيق 317.0

• تربية عين شمس 316.0

• فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0

• حقوق سوهاج 315.0

• تربية بورسعيد 314.0

• آداب العريش 314.0

• تربية المنصورة 312.0

• تربية طنطا 311.0

• تربية بنها 310.0

• آداب القاهرة 308.0

• فنون جميلة (فنون) حلوان 307.0

• تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307.0

• تربية دمنهور 306.0

• تربية المنيا 305.0

• تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304.0

• تربية المنوفية بشبين الكوم 303.0

• تربية كفر الشيخ 303.0

• تربية حلوان 302.0

• تربية مطروح 300.0

• فنون جميلة (فنون) المنصورة 300.0

• آداب عين شمس 300.0

• تربية سوهاج 299.0

• تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299.0

• تجارة القاهرة 298.0

• تربية طفولة مبكرة بورسعيد 298.0

• تربية مدينة السادات 297.0

• تربية جنوب الوادي 296.0

• آداب الإسكندرية 295.0

• تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295.0

• تربية بنات عين شمس 295.0

• تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 294.0

• تربية طفولة مبكرة المنصورة 294.0

• تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293.0

• تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293.0

• تجارة دمياط 293.0

• تربية الفيوم 293.0

• تجارة المنصورة 292.0

• آداب حلوان 292.0

• تجارة عين شمس 292.0

• تجارة الإسكندرية 291.0

• تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 291.0

• تجارة وإدارة أعمال حلوان 290.0

• الفني التجاري بدمنهور 278.0

• الفني التجاري ببنها 278.0

• تربية تعليم ابتدائي دمياط 278.0

• معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة 278.0

• تربية رياضية بنات بنها 278.0

• العالي ترميم الآثار بأبي قير278.0

• العالي للدراسات الادبية كنج مريوط277.5

• تربية رياضية بنين كفر الشيخ 276.5

• تربية رياضية بنين أسيوط 276.0

• تربية رياضية بنين مطروح 274.0

• تربية نوعية فنية القاهرة 274.0

• تربية رياضية بنين سوهاج 274.0

• تربية رياضية بنين المنيا 274.0

• تربية رياضية بنين الزقازيق274.0

• الفني التجاري بالإسكندرية 273.5

• خدمة اجتماعية أسيوط 271.5

• خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 271.0

• الفني التجاري بالزقازيق 268.5

• خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 268.0

• خدمة اجتماعية أسوان 267.5

• تربية رياضية بنات الإسكندرية267.0

• الفني التجاري ببنى سويف 267.0

• تربية نوعية فنية جنوب الوادي 266.5

• الفني التجاري بسوهاج 266.5

• تربية رياضية بنين بني سويف 265.5

• تربية شعبة تربية فنية قناة السويس 265.0

• تربية رياضية بنين مدينة السادات 265.0

• تربية رياضية بنين الفيوم 264.5

• الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 264.5

• معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش 264.5

• تربية نوعية موسيقية أسيوط 264.0

• تربية رياضية بنين أسوان 263.5

• الفني التجاري بقويسنا 262.5