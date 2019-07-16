تنسيق الكليات 2019 للثانوية العامة و يبدأ الطلاب في تسجيل الرغبات يوم الأحد المقبل

تنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمي و الأدبي و التقديم يوم الأحد المقبل

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الجميع عن التنسيق و كيفية التقديم و التسجيل بالكليات المتاحة لهم و يبحثون أيضا عن الكليات التي يحمون بها و هل يستطيعون الالتحاق بها أم لا

أعلنت وزارة التربية و التعليم عن موعد بدا التسجيل الإلكتروني للتنسيق للمرحلة الأولى للشعبتين العلمي و الأدبي و التي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل ال 21 من يوليو الشهر الجاري و سوف تنتهي يوم الخميس الذي يليه ال25 من يوليو الشهر الجاري وذلك وفقا للحد الأدنى لكل شعبة

الحد الأدنى لكل شعبة

– الشعبة الأدبية : 328 درجة أي نسبة 80% فيما فوق و عدد الطلاب في هذه المرحلة 98741

– الشعبة العلمي علوم : 398 درجة أي نسبة 97.07% فيما فوق و عدد الطلاب في هذه المرحلة 30152

– الشعبة العلمي رياضيات : 38905 أي نسبة 95% فيما فوق و عدد الطلاب في هذه المرحلة 14690

تعليمات الوزارة بشأن التنسيق الإلكتروني

أن خدمة القبول بالجامعات و المعاهد عن طريق التنسيق الإلكتروني هي خدمة مجانية و سوف تكون فقط من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق سوف يتم تشغيل هذه الخدمة في الفترة المحددة لها في المعامل الخاصة بالحاسب الألي في كل الجامعات المصرية

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

يتم فتح المعامل اعتبارا من أول يوم في أيام التنسيق الإلكتروني و ستكون متاحة من الساعة ال9 صباحا حتى ال3 عصرا يمكن التقدم لأي طالب من خلال الحاسوب الشخصي له أو أي حاسوب يتصل بالأنترنت خارج الجامعة و سيكون الموقع متاح طوال الأربعة و عشرين ساعة طوال أيام المرحلة ينتهي التعديل أو إدخال الرغبات للطلاب في أخر يوم بالمرحلة في تمام الساعة ال7 مساء يوم الخميس

أماكن الحصول على خدمات التنسيق

عن طريق معامل الحاسب الألي في داخل جامعات مصر أو الكومبيوتر الخاص بالطالب أو مراكز الحاسب الألي الخارجية

مزايا خدمات التنسيق الإلكتروني

التيسير على الطلاب و أولياء الأمور تقديم أوراق الطالب بدلا من السفر من محافظة إلى اخرى لتقديم الأوراق و أيضا للحد من زحام طوابير الانتظار يسجل الطالب رغباته بنفسه و يمكنه مراجعاتها و طباعتها مما يقلل من أخطاء إدخال البيانات تتيح للطالب إمكانية تعديل رغباته العديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته تسهل على الطالب تحديد و تسجيل رغباته بطريقة بسيطة و مريحة مما يمنع حدوث الأخطاء أثناء عملية تسجيل الرغبات

5.تمكن الطالب من الحصول على نتيجة التنسيق بسهولة عن طريق الموقع الذي سجل فيه رغباته

تعليمات هامة على الطالب اتباعها

سيتيح لك الموقع قائمة بأسماء الكليات و المعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة و عليك اختيار رغباتك منهم يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في لسنوات الماضية لتستطيع الاختيار في ما يناسب مجموعك يجب مناقشة الأسرة ترتيب اختيارات بعناية حتى تكون الاختيارات التي سوف تبديها تكون مناسبة لك تماما و مناسبة لمجموعك و قدراتك يجب أن يتطابق اختياره مع الموقع الجغرافي التابع له لأنه في حين اختيار الطالب اختيار غير موافق لموقعه الجغرافي سوف يتم إخطاره بذلك وعليه أن يعدل رغباته على الطالب ملئ جميع قوائم الرغبات ال 75 حتى يحفظ حقه في كل كلية على مستوى الجمهورية و لن يقبل النظام بغير ذلك في حالة وجود استفسار عن هذه الخدمة أو أي شكوى يمكن الاتصال على هذا الرقم : 19468

خطوات التقديم

قم بالدخول على موقع الحكومة الإلكترونية قم بإدخال رقم الجلوس و الرقم السري الخاص بك

قم بإدخال رغباتك بالترتيب مع ضرورة مراعاة القواعد الأتية

– قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

* يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المناسب لشعبته واو في الجامعات

* يختار الطالب الكلية والمعهد التي يرغب في الدخول فيها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي و التي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب

* تنقسم قائمة الكليات إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها

* يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي التابع له قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له

* يمكن للطالب الانتقال بينت التخصصات بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة مسبقا

* يجب على الطالب مراعاة جميع الأقسام و الشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها

* يمكن حفظ نسخة من الرغبات على الحاسوب الشخصي للطالب حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة

* في حالة قمت بتعديل رغباتك اكثر من مرة و هذا متاح لك اعلم بان الحاسوب سوف يحفظ أخر تعديل قمت به

* بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها و يعطيك البرنامج إيصال برقم محدد و مسجل بتاريخ وساعة تقدمك

وبذلك يكون الطالب انتهى من تسجيل رغباته و يكون في انتظار ظهور نتيجة التنسيق