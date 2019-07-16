تنسيق الكليات 2019| رابط تسجيل الرغبات الإلكتروني والخط الساخن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المرحلة الاولى لتقديم الرغبات والالتحاق بالكليات عبر موقع التنسيق الإلكتروني والتي تشهد ارتفاع كبير جداً في درجات المرحلة الأولى، وذلك نسبةً إلى ارتفاع درجات الطلاب بشكل كبير في نتيجة الثانوية العامة 2019 وتأتي المرحلة الأولى والحد الأدنى لتقديم الطلاب لشعبة العلمي علوم 97.7% وشعبة العلمي رياضة 95% والشعبة الأدبية 80% وهذا لأول مرة.

موعد فتح باب التنسيق وتقديم الرغبات

يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني والرغبات بداية من الأحد الموافق 21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك للمرحلة الأولى، ويتم بعد ذلك تحديد المرحلة الثانية بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ومعرفة حاجة الكليات والمقاعد المتبقية لطرحها في المرحلة الثانية.

رابط التسجيل في التنسيق

يقدم موقع التنسيق التابع لبوابة الثانوية العامة خدمة التقديم الإلكتروني للرغبات وذلك عن طريق الدخول إلى رابط تنسيق الكليات 2019 بالرقم السري للطالب وكتابة الرغبات، ويمكنكم التعديل على الرغبات على مدار 24 ساعة وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات في الجامعات مُتاح طوال فترة التقديم وتسجيل الرغبات إلكترونياً، وفي حالة وجود استفسارات يمكنكم الاتصال على رقم الخط الساخن والاستعلام عن كل ما يخص التنسيق الإلكتروني عبر رقم 19468.

عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى

رغم ارتفاع التنسيق بهذا الشكل هذا العام إلا أن هناك 143313 يتقدمون للمرحلة الأولى رغم ارتفاع درجات الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى والتي جاءت بهذه الأرقام:

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

خطوات التقديم في التنسيق بالفيديو

ننشر لكم فيديو طريقة التعامل مع مكتب التنسيق وتقديم الرغبات إلكترونياً والتعديل عليها ومعرفة كل ما يخص التنسيق:

أسباب ارتفاع التنسيق

السبب الرئيس وراء ارتفاع التنسيق هو حصول عدد 17% من طلاب الثانوية العامة على نسبة مئوية أكثر من 95% وهذا عدد كبير جدا، وتتزاحم كليات القمة وهناك منافسة كبيرة جداً بين طلاب المرحلة الأولى وتكون درجات القبول في كليات القمة أكثربكثير عن الاعوام السابقة ولذلك يتقدم الكثير من الطلاب إلى عمل التظلمات بحثاً عن أي درجات تساعدهم في تحقيق أمنيتهم والالتحاق بكليات القمة.