انطلاق تنسيق الكليات المرحلة الأولى للثانوية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق | تعرف على الحد الأدني

تقدم بوابة الحكومة المصرية للتنسيق بحجز اختبارات القدرات 2019 لجميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات الفنية أو الرياضية في الوقت الحالي، ومع بداية ساعات يوم الأحد الموافق 21 سيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الأولى لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وشعبة علمي رياضة، سوف تتيح بوابة الحكومة المصرية للتنسيق عمليات تسجيل رغبات الكليات للمرحلة الأولى 2019 لمدة 5 أيام متتالية وعلى مدار ال24 ساعة، وعقب انتهاء فترة التسجيل ” في السابعة مساءا” لن يسمح لأى من الطلاب بتعديل أو تغيير ترتيب قائمة الكليات التي تم تسجيلها سابقا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على مجموع الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى وسجلت شعبة العلمي نسبة 97.07 % وشعبة أدبي 80% وشعبة رياضيات 95%، وسوف يتوفر لجميع الطلاب التقدم إلى رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وكتابة رغبات الكليات المراد الإلتحاق بها.

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تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

صرح مكتب التنسيق عن بداية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 من الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو ويستمر تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم 25 يوليو ويتم غلق عمليات التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءا من اليوم الأخير، وسوف تستمر عمليات فرز رغبات الطلاب والأماكن الشاغرة بكل الكليات ليتم تحديد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019، وهذا ما سيتم توضيحه لاحقا.