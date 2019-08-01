طالع تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 للمرحلة الثانية ورابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 للمرحلة الثانية لقد ظهرت نتيجة الثانوية العامة في مصر، وأصبح لدى الطلاب الآن رغبة للتعرف على تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 حتى يتم تجهيز الأوراق، والذهاب إلى الجامعات لتقديم الأوراق الخاصة بالالتحاق بها، ولكن في البداية يرغب الطالب بالتعرف على الخطوات اللازمة حتى يقوم بتسجيل الرغبات في التنسيق للشعبة العلمية والشعبة الأدبية، متابعة تنسيق الجامعات الخاصة 2019 والحد الأدنى للمجموعة الطبية والهندسة وباقي الكليات، وسوف نشرح لكم كافة الخطوات الخاصة بهذا الأمر بالتفصيل.

كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثانية 2019|تنسيق الثانوية العامة 2019

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للجامعات المصرية الحكومية حتى يتم التسجيل في تنسيق الثانوية العامة على الطالب أن يقوم بزيارة بوابة الحكومة المصرية أو موقع التنسيق الإلكتروني للبدء في إدخال كافة الرغبات، علمًا بأن تنسيق المرحلة الأولى من المفترض أن يبدأ بعد ظهور النتيجة بحوالي ثلاثة أيام فقط، وسيتم الانتظار حتى ينتهي تنسيق المرحلة الأولى، وعقب ظهور النتيجة سيتم البدء في تنسيق المرحلة الثانية، بينما سيستمر تنسيق المرحلة الثالثة حتى ظهور نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامةـ تابع تنسيق الجامعات الخاصة 2019 والحد الأدنى للمجموعة الطبية والهندسة وباقي الكليات.

تنسيق القبول بالكليات والجامعات 2020/2019

لقد تم التأكيد على أن جميع أجهزة معامل تنسيق القبول بالجامعات أخذت وضع الاستعداد لاستقبال الطلاب في جميع محافظات الجمهورية للبدء في إدخال الطلاب، وذلك الإعلان كان عقب إطلاق نتيجة الثانوية العامة 2019 وقد أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تنسيق المرحلة الأولى سيبدأ في خلال يومين من الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة آخر الأخبار المتعلقة بتنسيق الثانوية العامة في مصر، في جميع مراحله الثلاثة، كما أننا سنوفر لكم كافة الأخبار التي تتعلق بالحد الأدنى للقبول في الجامعات.