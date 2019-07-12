ظهرت منذ عدة أيام نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019 الدور الأول، حيث قد تعدت نسب النجاح للطلاب على نحو 50% من إجمالي الطلاب المتقدمين في امتحانات الدبلومات الفنية، وبعد ظهور النتيجة تأتي مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية سواء كان للدبلوم الصناعي، تنسيق الدبلوم التجاري، تنسيق الدبلوم الزراعي والفندقي.

حيث أنه من المنتظر أن تطرح وزارة التعليم العالي تنسيق القبول في الكليات والجامعات المخصصة لطلاب الدبلومات، كما يتواجد لطلاب الدبلومات عدد من الكليات والمعاهد الفنية، حيث أنه من المعروف بأنه يتوافر كليات قمة لطلاب الثانوية الفنية مثل كليات الهندسة والتجارة والزراعة وفق التنسيق الذي تطرحه وزارة التعليم العالي لكل كلية على حدا كما سوف تقدم تنسيق القبول في المعاهد الفنية، فتابعوا معنا من خلال ذلك المقال لنشر التنسيق من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، وسوف نوضح طريقة التسجيل في التنسيق بالخطوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

قدمت وزارة التعليم العالي موقع إلكتروني يعمل على طرح التنسيق والتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية، مع شرح وافي لطريقة التقديم من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية ثم يعرض من خلاله نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أنه مخصص لطلاب الشهادات سواء كانت لطلاب الثانوية العامة أو لطلاب الشهادات الفنية، وعند نشر تنسيق الدرجات الخاص الكليات لطلاب الدبلوم الفني سوف نقوم بوضعها في الحال، كما يوفر الموقع الخطوات اللازمة لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية سواء كانت الدبلوم الفني الصناعي أو الدبلوم الفني التجاري أو الدبلوم الفني الزراعي أو الدبلوم الفني الفندقي حيث تتمثل الخطوات في الأتي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من خلال بوابة الحكومة المصرية.

ثم يدخل نوع المؤهل الحاصل عليه سواء كان دبلوم صناعة، دبلوم تجارة، دبلوم زراعة، دبلوم فنادق، للنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات.

سيظهر للطالب منشور باسم الطالب ورقم جلوسه.

ثم يقوم الطالب بتدوين الرغبات في المكان المخصص لذلك.

وعند ظهور رقم السري الخاص بالطالب يعمل على الاحتفاظ به لمعرفة نتيجة التنسيق من خلاله، أو للقيام بتعديل رغباته، ويجب بالاحتفاظ بالرقم السري ولا يطلع عليه أحد حتى لا يقوم بتغيير رغبات الطالب دون علمه.

الكليات المسموح بها لطلاب الدبلومات الفنية

يتم قبول طلاب الدبلومات الفنية في كليات التجارة والتربية والكليات ذات الشعب للتعليم الفني والزراعة والآثار والتعليم الصناعي، ويكون اختيار الطلاب على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لتلك الكليات، حيث أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية ذات النظام الثلاث سنوات ما بعد الإعدادية للتخصصات صناعي وتجاري وزراعي ونظائرهم من الشعب الأخرى وحاصلين على مجموع 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، حيث يقوم الطالب في تلك الحالة بالتقدم إلى مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد لكي يتم الالتحاق في بعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

نسبة قبول تنسيق الشهادات الفنية في الجامعات لعام 2019

من المقرر أن تكون نسبة ترشح طلاب الشهادات الفنية للجامعات الحكومة المصرية 10% من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم في الجامعات من حمله شهادة الثانوية العامة، ويخرج من تلك النسبة كليات التعليم الصناعي حيث أن الدراسة بها قائمة على طلاب الشهادات الفنية وعدد قليل من طلاب الثانوية العامة، وتقسم تلك النسبة على ثلاث أقسام:

الثلث الأول تحصل عليه طلاب نظام الخمس سنوات من الشهادات الفنية.

والثلث الثاني يحصل عليه طلاب دبلوم معاهد فنية نظام ثانوية 3 سنوات مع حصولهم على سنتين دراسة في المعهد.

والثلث الأخير يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات حيث يحدد قبولهم في المعاهد من جانب مكتب التنسيق.

وأما بالنسبة للحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد من طلبة الشهادات الفنية فانه يتم تحديده وفق الأعداد المقرر قبولها لكل فئة من الفئات المختلفة.

قواعد التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

كما قدمت وزارة التعليم العالي بعض القواعد التي يجب أن يقوم الطالب بالإطلاع عليها قبل أن يتقدم في تسجيل رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية سوف نعرض لكم أهم هذه القواعد ثم سنوفر الرابط الإلكتروني الخاص بالقواعد كاملة ويجب على الطلاب الإطلاع على كافة القواعد التي يطرحها موقع بوابة الحكومة المصرية والتي تتمثل في الأتي للقبول بالنسبة للمؤهلات التي تقبل الكليات والمعاهد لنظام 3 سنوات: