تنسيق الدبلومات الفنية 2023 التجاري والزراعي والصناعي والفندقي

الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية الذي حصلوا على درجات النجاح يريدون التعرف على المدارس المتاحة لهم لاستكمال المرحلة الثانوية بها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وقامت معظم مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات بالكشف عن الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الصناعي المتوفرة بها وذلك بعد الرجوع إلى نسبة النجاح بكل محافظة.

كما تم الأخذ في الحسبان كثافة عدد الطلاب ومقارنتها بالأماكن المتاحة لهم بالمدارس لاستيعاب الخريجين.

موعد إعلان تنسيق الثانوية الفنية

أما عن موعد إعلان التنسيق فقد كان بعد ظهور نتيجة الثالث الإعدادي أسبوع وهو متوفر، عبر المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم وبالأخص بوابة التعليم الأساسي التي توفر للطالب التعرف على المدارس المتاحة له من خلال مجموع درجاته الكلي.

وخلال هذا التقرير الذي قمنا بإعداده خصيصًا للطلاب الراغبين في التعرف على مجموع القبول بالمدارس الصناعية بمختلف تخصصاتها، حيث إنه كما ذكرنا لكم أن التنسيق يختلف من محافظة للأخرى وفقًا لعدة معايير، حيث لاحظنا خلال السنوات الأخيرة إن هناك إقبالًا كبيرًا على هذا النوع من التعليم وذلك لأن الطلاب يجدوا أنه من الممكن أن يوفر لهم فرص عمل أكثر في سوق العمل وذلك لأن هذه التخصصات يوجد فيها تناقص لذا اتجه الطلاب إلى اختيار التخصصات الذين يجدون فيها استفادة أكثر لهم، ومن بينها القسم التجاري والزراعي والصناعي والفندقي حيث يختلف مجموع كل قسم عن الآخر، كما يوجد أيضا المدارس العسكرية ومدارس التمريض والمدارس التكنولوجية.

الحد الأدنى للقبول بالدبلومات الفنية

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية المدارس الفنية 215 إلى 240 درجة.

المدارس الزراعية 180 إلي 190 درجة.

المدارس التجارية 190 إلي 216 درجة.

المدارس الفندقية 200 إلى 240 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس الصناعية