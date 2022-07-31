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تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. رابط التقديم وقواعد نظام الـ 5 سنوات

دويني فولي

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط إلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية، على أن يسجل طلاب التعليم الفني في اختبارات القدرات في وقت لاحق، وشددت على ضرورة إتباع جميع الخطوات الخاصة بالتنسيق بدقة واستيفاء جميع الشروط، وإتباع الإجراءات الاحترازية عند دخول اختبارات القدرات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاره

رابط تنسيق الدبلومات الفنية

أكد المجلس الأعلي للجامعات أن قواعد القبول بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية هي نفس قواعد العام الماضي دون أي تغيير، على أن يتقدم الطلاب من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية سنتين، ودبلوم المدارس الفنية 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض وكذلك المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات حسب مجموعة من الشروط.

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الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2022

وكشف المجلس الأعلي للجامعات من خلال موقعه الرسمي، الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، حيث يكون التنسيق متاح لهم في كليات “التجارة والتربية والتربية النوعية والزراعة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتمريض والهندسة والفنون التطبيقية والآثار والفنون الجميلة والتكنولوجيا والتعليم الصناعي” بالجامعات المصرية ، حسب التوزيع الجغرافي وحسب ضوابط اللوائح الداخلية لهذه الكليات وعلى رأسها أداء اختبار القدرات بنجاح.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح المجلس الأعلي، أنه يشترط على الطلاب الحصول على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلومات للالتحاق بأحدي كليات الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الأعداد المقرر قبولها من طلاب الدبلومات تحدد بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة، واستثني من هذه النسبة كليات التعليم الصناعي.

وأشار إلى أنه يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض الكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول في المعاهد والكليات وفقا للمجموع وترتيب الرغبات والأعداد المقررة.

دويني فولي

احمل بين أصابعي قلم يكفيني من الحياة ما قد جمع‏


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