نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات التنسيق الإلكتروني الصناعي والتجارة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات هو أهم ما يشغل جميع طلاب التعليم الفني، من أجل معرفة هل سيتمكن من الالتحاق بأحد الكليات المخصصة لهم، حيث تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تمنح 10% من مقاعد العديد من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية، كما يشار إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 سيتم صدوره قريبا، وبعد أن يتم الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة.
تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الأقسام نتيجة دبلوم الصنايع ونتائج دبلوم التجاري، خلال الساعات الماضية وتم فتح باب التظلمات بداية من اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين، وسيتم إعلان نتيجة التنسيق خلال أيام قليلة.
تنسيق الدبلومات الفنية 2019
نترقب مع جميع طلاب التعليم الفني لحظة الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، حيث يحق لعدد من الطلاب طبقا للقواعد المخصصة من وزارة التعليم الالتحاق بعدد من الكليات.
حيث يتم توزيع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والتي تبلغ نسبته 10% من خلال ثلثين النسبة لنظام الدبلومات الفنية 2019 خمس سنوات، والثلاث لنظام الدبلومات الفنية الثلاث سنوات، ما عدا الخمس طلاب أوائل الشهادة الفنية.
قائمة كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية 2019
- كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) بمعظم الجامعات.
- كلية أثار (انتظام – انتساب موجه) بعدد من الأقسام (ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري)
- كلية التربية جميع التخصصات في جامعة حلوان.
- كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات حلوان، المنوفية، العريش أقسام (ملابس جاهزة، نسيج، جلود وبدائلها)
- كلية التعليم الصناعي في جميع التخصصات (جامعة حلوان، جامعة السويس، جامعة سوهاج، جامعة بني سويف).
- المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة بورسعيد.
- كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.
- عدد من الأقسام في كلية الهندسة.
- كلية الفنون التطبيقية.
- كلية الفنون الجميلة.
خطوات تسجيل الرغبات لـتنسيق الدبلومات الفنية 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية
- الدخول على موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية.
- يقوم الطالب بتحديد المؤهل.
- تسجيل رقم الجلوس.
- إدخال الرقم السري.
- كتابة الاسم ثلاثي.
- تسجيل الرغبات.
- والضغط على حفظ.
متابعة تنسيق الدبلومات
- من المتوقع ارتفاع تنسيق الدبلومات الفنية نظراً لارتفاع مؤشرات النجاح لنتيجة الثانوية العامة.
- إذا تعدى مجموع الطالب نسبة 75% يحق له التقديم في الكليات والمعاهد الحكومية.
- سيتم البدء في تنسيق الدبلومات الفنية منتصف شهر أغسطس القادم.
- أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الشهادات الفنية أوائل أغسطس المقبل وبالتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.
- وسنقوم بنشر جميع الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية راقبونا.
- من المقرر أن يتم فتح باب تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية بعد إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة.
- رسمياً تقرر فتح تنسيق الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .
- نترقب مع طلاب الدبلومات الفنية موعد إعلان فتح تسجيل الرغبات خلال الأسبوع القادم.
- يحق لجميع الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 75% تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة.
- سيتم فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2018 من يوم الإثنين المقبل 13 أغسطس.
- غدا سيتم فتح باب التنسيق لجميع الطلاب الدبلومات بحد أدني 60%.
- أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا منذ افتتاح تنسيق الدبلومات الفنية 2018 حتى الآن 25 ألف طالب.
- وقد بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى صباح اليوم الثلاثاء 35 ألف طالب بجميع المحافظات.
- أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب على الطالب كتابة الرغبات كاملة حتى لا يقع تحت طاوله استنفاذ الرغبات.
- سيتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع الحالي، حيث انتهي اليوم الإثنين التسجيل في المرحلة الثالثة ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
- نترقب مع الطلاب اعتماد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات بعد اعتماد نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة.
- من المتوقع اعتماد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية خلال ساعات.
- تم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة التنسيق الحكومية.
التعليقات
انا حاسس 93 من كفر الشيخ اخش ايه
الى متى الانتظار حتى اطمئن على مسقبلى واى مكان قبلت فية
لو سمحتو انا خريج سنة 2017معهد فني صناعي وجايب 88.22 وعاوز ادخل فنون جميله
لوسمحت صديقي جايب 54%دبلوم فني تجاري دور تاني ممكن اعرف ايه المعهد اللي هيبه ارجوك رد علي بسرعه
لو سمحتوا انا جايب77/7 ممكن اعرف
يدخلونى ايه انا نفسى فى كليه فنون جميله
انا جايبه 78 دبلوم تجاره تقدم ايه
لو سمحتو انا جايب 90%وعايز اخش معهد هندسه خاص خارج محفظتي اعمل ايه
لو سمحت انا ثانويه عامه جيبه 52.5٪بعد الامتحانين هجيب 57.25 ممكن اعرف هل من الممكن ادخل حقوق انتساب او تجاره بس ارجوك رد عليه ف اسرع وقت