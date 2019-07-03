نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات التنسيق الإلكتروني الصناعي والتجارة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات هو أهم ما يشغل جميع طلاب التعليم الفني، من أجل معرفة هل سيتمكن من الالتحاق بأحد الكليات المخصصة لهم، حيث تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تمنح 10% من مقاعد العديد من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية، كما يشار إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 سيتم صدوره قريبا، وبعد أن يتم الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة.

تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الأقسام نتيجة دبلوم الصنايع ونتائج دبلوم التجاري، خلال الساعات الماضية وتم فتح باب التظلمات بداية من اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين، وسيتم إعلان نتيجة التنسيق خلال أيام قليلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

نترقب مع جميع طلاب التعليم الفني لحظة الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، حيث يحق لعدد من الطلاب طبقا للقواعد المخصصة من وزارة التعليم الالتحاق بعدد من الكليات.

حيث يتم توزيع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والتي تبلغ نسبته 10% من خلال ثلثين النسبة لنظام الدبلومات الفنية 2019 خمس سنوات، والثلاث لنظام الدبلومات الفنية الثلاث سنوات، ما عدا الخمس طلاب أوائل الشهادة الفنية.

قائمة كليات ومعاهد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) بمعظم الجامعات.

كلية أثار (انتظام – انتساب موجه) بعدد من الأقسام (ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري)

كلية التربية جميع التخصصات في جامعة حلوان.

كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات حلوان، المنوفية، العريش أقسام (ملابس جاهزة، نسيج، جلود وبدائلها)

كلية التعليم الصناعي في جميع التخصصات (جامعة حلوان، جامعة السويس، جامعة سوهاج، جامعة بني سويف).

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة بورسعيد.

كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

عدد من الأقسام في كلية الهندسة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة.

خطوات تسجيل الرغبات لـتنسيق الدبلومات الفنية 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية

الدخول على موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية. يقوم الطالب بتحديد المؤهل. تسجيل رقم الجلوس. إدخال الرقم السري. كتابة الاسم ثلاثي. تسجيل الرغبات. والضغط على حفظ.

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