تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات من خلال بوابة التنسيق

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 – نقدم لكم متابعينا عبر موقعكم المميز نجوم مصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من خلال بوابة الوزارة وكذلك شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد، وكما نعلم أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أخيراً عن نتائج الدبلومات الفنية أمس الخميس الموافق 28 من شهر يونيو، بعد قرابة شهر كامل من إنهاء طلاب الدبلومات الفنية من تأدية الامتحانات، وكما نعلم أن تنسيق الدبلومات الفنية سيكون محل اهتمام لكثير من الطلاب وأولياء الأمور، لذلك نقدم لحضراتكم هذا المقال ليشمل خطوات التنسيق والشروط التي وضعتها الوزارة لتنسيق الدبلومات الفنية.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستوفر الوزارة رابط التنسيق ليتمكن كل طالب وطالبة من إدخال رغباته للالتحاق بالكليات والمعاهد، حيث يسعى طلاب الدبلومات الفنية الآن للالتحاق بالكليات والمعاهد كل حسب رغبته.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن تنسيق الدبلومات سيكون في منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن تكون 10% هي نسبة طلاب الدبلومات الفنية المقرر دمجهم في الجامعات الحكومية، وأوضحت بعض المصادر أن قرابة 700 ألف طالب وطالبة من كافة أرجاء الجمهورية في انتظار تنسيق الدبلومات الفنية، وكما نعلم أن تنسيق الدبلومات الفنية يأتي مباشرة بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2018 لمدة أسبوع كامل.

شروط تنسيق الكليات الدبلومات الفنية هذا العام

وكما نعلم أن وزارة التعليم قد وضعت بعض القواعد والشروط لتنظيم عمليات التنسيق، ونستعرضها مع حضراتكم من خلال بعض النقاط التالية:

كليات التجارة والتربية والتربية النوعية والزراعة والسياحة والفنادق والخدمات الاجتماعية والهندسة والفنون التطبيقية والتعليم الصناعي يتم فتحها بتنسيق الدبلومات الفنية 2018 من خلال الجامعات المصرية، ولكن يجب أن تتوفر أسس التوزيع الجغرافي وكذلك اجتياز اختبار القدرات إن وجد بالإضافة إلى مراعاة شروط اللوائح لتلك الكليات.

يسمح لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات تخصصات (صناعي وتجاري وصناعي شعبة ترميم آثار وموسيقى) التقديم بأوراقهم لمكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ولكن بشرط للحاصلين على 70% على الأقل من مجموع المواد النظرية فقط بشهادة الدبلوم.

يسمح لطلاب الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات بمجوع 75% على الأقل التقدم لمكتب التنسيق بأوراقهم للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية.

كليات متاحة خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2019

نعرض لحضراتكم بعض الكليات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 هذا العام:

كلية التجارة ( انتظام – انتساب موجه ) بجامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنصورة، حلوان، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات، العريش.

كلية أثار (انتظام – انتساب موجه) بأقسام ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري بجامعات القاهرة، الفيوم، أسوان، سوهاج، قنا، الأقصر.

كلية التربية بجامعة حلوان في جميع التخصصات.

كلية الاقتصاد المنزلي أقسام ملابس جاهزة، نسيج، جلود وبدائلها، وذلك بجامعات حلوان، المنوفية، العريش.

كلية التعليم الصناعي في جميع التخصصات بجامعات حلوان، السويس، سوهاج، بني سويف.

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة بورسعيد، وبرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

كلية الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون الجميلة في جميع الجامعات المصرية حسب التوزيع الجغرافي.

تحديث: صرح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن نسيق الدبلومات الفنية سيكون في مقتبل شهر أغسطس المقبل مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة كبيرة في الكليات والمعاهد الفنية، كما تهتم الوزارة اهتمام كبير بطلاب الدبلومات الفنية دون تمييز بينهم وبين طلاب الثانوية العامة، ويمكنك متابعة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 من خلال بوابة التنسيق.

ولمتابعة المزيد عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 يمكنك الانتقال لبوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق للكليات والمعاهد من هنا، كما يمكنك الاستعلام عنت نتيجة الدبلومات الفنية 2018، إذا واجهت مشاكل أو لديك استفسار يمكنك ترك مشكلتك بالتعليقات وسيتم الرد فورا على التعليق، ونتمنى من الله التوفيق لجميع الطلاب.