تنسيق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

بعد أن قمنا بتغطية شاملة عن نتائج الشهادات الفنية عبر موقع نجوم مصرية ورفقنا لكم رابط البوابة المصرية للتعليم الفني fany.moe.gov.eg ، من اجل الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني لجميع المحافظات، نتنقل إلى المرحلة التي يليها وهي تنسيق الدبلومات الفنية في كافة المعاهد والكليات الحكومية والخاصة على مستوي جمهورية مصر العربية، حيث نتناول من خلال هذا التقرير كيفية الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg ، من اجل البدء في أدخال الرغبات للالتحاق بالجامعات المصرية فرجاء تابعونا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

موعد تقديم تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام سيكون بعد تنسيق الثانوية العامة 2019 مباشرة، حيث ستعلن الوزارة عن فتح باب التقديمات بكافة وسائل الأخبار المختلفة، حيث يمكنكم متابعة اخر أخبار الحد الأذني للقبول من خلال موقعنا من اجل الالتحاق بالكليات أو من خلال الولوج على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg ، من اجل معرفة نسب الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد في جميع المحافظات المصرية .

الألف من الطلاب بالدبلومات الفنية، ينتظرون قرارات وزارة التربية والتعليم في اتخاذ مؤشرات التنسيق للالتحاق بالكليات المرحلة الأولي والثانية والثالثة في مصر، حيث يمكنكم الاطلاع علي تلك النسب من خلال الدخول على البوابة المصرية للحكومة، التي رفقناه رابطها بعالية .

تنسيق الدبلومات الفنية بوابة الحكومة المصرية

يمكن لجميع الطلبة والطلبات بنظامين الثلاث 3 و 5 الخمس سنوات بكافة الأقسام سواء كانت الصناعية أو التجارية أو الزراعية وباقي الفروع الالتحاق بجميع المعاهد والكليات المتاحة، حيث نناشد جميع الطلاب فور فتح باب التقديم الدخول مباشرة على الرابط الرسمي للتنسيق الدبلوم الفني، من اجل تسجيل رغباتكم للدخول بالكلية والمعهد الذي ترغب الدخول إليه، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

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