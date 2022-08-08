تنسيق الجامعات 2023/2022: موعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد

يترقب طلاب الثانوية العامة في هذا التوقيت التعرف على موعد بداية فتح باب التقديم في الجامعات الحكومية والمعاهد المختلفة في مصر، وذلك بالتزامن مع اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، حيث تستعد الجامعات والمعاهد المصرية في هذا التوقيت الى فتح باب استقبال طلبات الطلاب التقديم في الجامعات المختلفة بناء على الضوابط والآلية التي اكد عليها المجلس الاعلى للجامعات في مصر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل موعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد بناء على ما كشفت عنه وزارة التعليم العالي.

موعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد

وبناء على ما كشفت عنه بعض المصادر الموثوقة في وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات رسميا خلال الساعات الاخيرة، فمن المقرر أن يكون موعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد، هو قرار خاص بالجامعات، والذي يتم تحديده بناء على مراحل التنسيق الخاصة بالطلاب والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم العالي، فنجد أنه عادة ما يتم توجه الطلاب للى التقديم بعدما يتم الكشف عن نتيجة تنسيق المراحل المختلفة، ًوقد تم التنويه كذلك أن التقديم للكليات المختلفة بجميع الجامعات سوف يكون بعد ظهور نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق وذلك بمدة تتراوح ما بين 5 أيام وأسبوع، عدم ان يتم ذلك بناء على الضوابط والقواعد التي تحددها كل جامعة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

ونجد انه في هذا التوقيت تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا، على عملية التحليل الإحصائي التي تحدد مؤشرات وشرائح نتيجة الثانوية العامة للعام الجامعي الجاري 2022، والتي يتم بناء عليها تحديد تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تكون وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.