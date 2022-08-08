تنسيق الجامعات 2022 ومؤشرات تنسيق المرحلة الأولى || موعد وخطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى إلكترونياً

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 لجميع الطلبة والطالبات على مستوى كافة المحافظات المصرية المختلفة يتطلع آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم إلى معرفة مؤشرات وتوقعات تنسيق الجامعات 2022 للطلاب الذين نجحوا في الثانوية العامة، وخاصة وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تنسيق الجامعات 2022 وبالتحديد تنسيق المرحلة الأولى، حيث أنه من المقرر أن يبدأ الطلبة والطالبات في الأيام القليلة القادمة تسجيل الرغبات الخاصة بهم من أجل الالتحاق بالكليات بعد التعرف على نتيجة التنسيق، ونوضح لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري المؤشرات المتوقعة لتنسيق الكليات 2022.

تنسيق الجامعات 2022

يعتبر تنسيق الجامعات 2022 واحد من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي وذلك حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان تنسيق المرحلة الأولى والذي سيكون كالآتي:-

الشعبة الأدبية: يكون تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي أن النسبة 64% كحد أدنى.

شعبة علمي العلوم: تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم هي 365 درجة بنسبة 89.02% كحد أدنى.

الشعبة الهندسية (شعبة علمي رياضة): يأتي تنسيق المرحلة الأولى لعلمي رياضة 341ل درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% كحد أدنى.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2022

وبعدما تعرفنا على تنسيق الجامعات 2022 للمرحلة الأولى فنقدم لكم أيضاً مؤشرات القبول في كليات المرحلة الأولى لجميع الشعب والتي تكون على النحو التالي:-

كلية الطب البشري 91.6%.

كلية طب الأسنان 90.24%.

وكلية العلاج الطبيعي 88.54%.

كلية الصيدلة 88.53%.

كلية الهندسة تصل إلى أقل من 80%.

وكلية الإعلام 79.45%.

كلية الألسن 80.73%.

كلية آثار 78.29%.

تسجيل رغبات المرحلة الأولى

ويتساءل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن موعد وخطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022 ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022، ويمكن للطلاب التسجيل عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-