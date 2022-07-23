تنسيق الجامعات 2022.. إليكم موعد اختبار القدرات للكليات وخطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وانتهاء العام الدراسي 2022 تبدأ رحلة تنسيقات الجامعات حسب النتائج الدراسية وقد صرحت وزارة التعليم العالي عن بدء أعمال التنسيق بالمكاتب، وفتح باب تنظيم اختبار القدرات لجميع الطلاب الراغبين في التقدم للكليات، وخلال الفقرات الآتية سنوضح لكم موعد اختبار القدرات للكليات، بالإضافة إلى آخر موعد لقبول التقديمات إلى جانب ذلك توضيح كامل لكيفية وخطوات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني؛ لاختبار القدرات المطلوب للكليات وقد صرحت وزارة التعليم العالي أن اجتياز اختبار القدرات المؤهلة للكليات؛ يكون وفقا للقواعد والشروط المعلن عنها من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

موعد اختبار القدرات للكليات

حددت وزارة التعليم العالي عن موعد اختبار القدرات للكليات بجميع أقسامها، وذلك تنظيما لآلية التسجيل وفق الشروط والقواعد المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويبدأ من الفترة يوم الاثنين الموافق 25/7/2022 ويغلق باب التقدم للاختبار يوم السبت الموافق 6/8/2022، وأضافت الوزارة أن التسجيل للاختبارات سوف يكون إلكترونيا فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتناشد جميع الطلبة والطالبات الراغبين في التسجيل لاختبار الكليات، البدء في التسجيل من خلال الموقع الرسمي فقط.

خطوات التسجيل لاختبار القدرات

هناك بعض الخطوات اللازمة للتسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي، يجب مراعاتها عند القيام بالتسجيل، نوضحها فيما يلي:

النقر على أيقونة التسجيل وكتابة الطالب لرقمه القومي ورقم جلوسه.

ظهور بيانات الطالب التي تتضمن اسمه بالكامل، رقمه القومي، الإدارة التعليمية التابع لها، المحافظة، الشعبة.

يجب مراجعة جميع البيانات الظاهرة والتأكد منها.

يختار الطالب من القائمة نوع الاختبار الذي يود اجتيازه تبعا للكلية التي يختارها.

يظهر نوع الاختبار وموعد اجتيازه وتحديد مكان أداء الاختبار.

عند انتهاء من كتابة الرغبات يقوم الطالب بطباعة صفحة الرغبات.

خلال الفقرات السابقة تحدثنا وإياكم عن موعد اختبار القدرات للكليات، والذي تم تحديده من قبل وزارة التعليم العالي، وقد أكدت الوزارة على أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر الموقع الرسمي، إلى جانب توضيح كامل للخطوات اللازمة للتسجيل عبر موقع الوزارة لتحديد الاختبارات اللازمة للقبول في الجامعات.