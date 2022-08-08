“تنسيق الجامعات 2022” في مصر ونسبة القبول بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
تنسيق الجامعات 2022هناك العديد من الطلبة وأولياء الأمور يبحثون عن تنسيقات الجامعة حيث أن متبقي فقط أيام ليست بطويلة لبدء مكاتب التنسيق بالعمل في المرحلة الأولى للقبول في الجامعات ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أولى مراحل القبول الخاصة بالتنسيق وتسجيل الرغبات خلال 72 ساعه من الآن وكان ذلك على الفور من إعلان نتيجة الثانوية العامة لذلك سنتعرف على تفاصيل تنسيق الجامعات وبعض المؤشرات والحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة
تنسيق الجامعات 2022
ورد بعض الأخبار بخصوص تنسيق الجامعات 2022 والحدود الدنيا للقبول في الجامعة على أن يكون إجمالي الطلاب الذين تمكنوا من الحصول على 90 إلى 100% يبلغ عددهم حوالي 18515 الف طالب وطالبة على أن يكون توقع القبول كالتالي:
- قبول كلية الطب عند 92 % إلى ما هو أعلى من ذلك.
- قبول كلية طب الأسنان من 90% الى 91%.
- كلية العلاج الطبيعي وكلية الصيدلة تقبل من 89 إلى 90%.
- أما الطلبة الحاصلين على مجموع يزيد عن 85% يبلغ عددهم 42053 ألف طالب وطالبة.
- ومن المتوقع أن يكون هناك أماكن فارغة في كليات الطب البيطري، التمريض في المرحلة الثانية من مراحل التنسيق.
- ويبلغ عدد الطلبة الحاصلين على مجموع يزيد عن 80 % حوالي 21211 الف طالب وطالبه لكل المتخرجين من شعبه علمي رياضة.
- ويبلغ الطلبة الحاصلين على مجموع أعلى من 85% في شعبه الأدبي حوالي 1781 طالب وطالبة.
مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2022
- أكد حسين خالد الدكتور ورئيس القطاع الطبي في مجلس الجامعات الأعلى أن كلية الطب العلمية لن يختلف تنسيقها عن باقي الأعوام السابقة وقامت الكلية باستقبال نحو 12 ألف طالب في كليات الطالب بتنسيق العام الماضي.
- وتشير تنسيق الجامعات 2022 إلى أن كليات الطب الأسنان استقبلت حوالي 3 آلاف طالب أما كليات الصيدلة فتعدت 7 الأف طالب لذلك فان الحد الأدنى لكليات طب الأسنان ستكون 91% وكليات الصيدلة ستكون 90%.
- كما أعلن عبد الغفار وزير التعليم الخاص بالجامعات أنهم قاموا بالإعلان عن قوائم ومؤسسات التعليم العالي في مصر بهدف توعيه الطلبة وأولياء الأمور بالمؤسسات التعليمية المعتمدة.
- اكد وزير التعليم أن نسب النجاح في الثانوي العام في الفيزياء كانت 83%، وبلغت مادة التاريخ حوالي 85%، شعبة العلوم تبلغ 78 ونصف%، تبلغ شعبة الرياضيات 81%.