تنسيق الجامعات 2022 … رئيس قطاع التعليم يتحدث عن قواعد القبول

أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق “السيد عطا”، على أن مكتب التنسيق لهذا العام جاهزة ومستعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022.

علاوة على ذلك، قال أن مكتب التنسيق 2022، والموجود مقره الرئيسي بجامعة عين شمس، انتهي من كافة الإجراءات والاستعدادات اللوجيستية وفي أتم جاهزيته لاستقبال الطلاب خريجي الثانوية العامة هذا العام،

في غضون ذلك، تفقد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، مكتب التنسيق في زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ،

ومن الجدير بالذكر، أن وزير التعليم الدكتور خالد عبدالغفار، يتابع مكتب التنسيق دائماً ويتم تقديم تقارير يومية له، للاطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.

المشرف على أعمال مكتب التنسيق “لا تغيير في قواعد القبول في الجامعات”

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق “السيد عطا”، أن قواعد القبول في الجامعات هي نفسها قواعد العام الماضي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ونطمئن الطلاب حول القواعد التي تم وضعها ولا يوجد قواعد جديدة تؤدي للقلق من قبل الطلاب.