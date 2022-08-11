تنسيق الجامعات 2022: استلام شهادات النجاح المؤمنة وخطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة

بدأ صباح اليوم تسليم الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 الدور الدراسي الأول الشهادات المؤمنة، حيث تحتوي الشهادة على الرقم السري الخاص بالطالب، والذي يحتاج إليه في التسجيل في المراحل المختلفة لتنسيق الجامعات.

إعلان رابط التظلم من امتحانات الثانوية العامة

بمجرد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، حرصت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني على إعلان رابط التظلم من نتيجة الدور الأول للثانوية العامة 2022إذا أراد التحقق من درجاته في أي مادة من مواد الامتحانات قبل التقدم لمكتب تنسيق الجامعات. ويمكن للطالب الراغب في التظلم تسجيل طلبه من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: اضغط هنا حيث تستقبل الوزارة كافة طلبات التظلم وتقوم بفحصها وإخبار الطلاب بنتائج الفحص.

خطوات التقدم على الموقع للتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

يكون التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لفحص تظلمات نتائج الثانوية العامة 2022 الدور الأول.

يمكن التظلم لأي عدد من المواد التي امتحنها الطالب، ويمكن التظلم من كل المواد.

يقوم الطالب بتسديد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة تظلم من نتيجتها.

يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة إجابته عبر موقع الوزارة.

يذهب جميع الطلاب المتظلمين إلى الكنترول الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر في الموعد المحدد.

يحصل كل طالب متظلم على صورة من البابل شيت، ونموذج الإجابة.

يقارن الطالب بين إجابته المحددة بتظليل الدائرة الصحيحة، وبين نموذج الإجابة للتعرف على الأخطاء.

في حالة ظهور أحقية الطالب في درجات يستحقها في مادة أو اكثر من المواد التي تظلم من نتيجتها، يحق له استرداد رسوم التظلم كاملة.

وكان مكتب تنسيق الجامعات لعام 2022 قد فتح أبوابه لاستقبال طلاب المرحلة الأولى لشعب العلوم، والرياضة، وشعبة الأدبي، وذلك لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم الخميس 11 أغسطس، وحتى يوم الإثنين 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وأيضا من خلال معامل جامعة القاهرة، والموجودة في كلية الهندسة، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكلية الزراعة. حيث تبدأ المعامل عملها من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، فيما يتلقى الموقع الإلكتروني طلبات أبنائنا الطلاب على مدار 24 ساعة خلال أيام التسجيل المقررة.

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