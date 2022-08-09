تنسيق الجامعات 2022.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 11 أغسطس الجاري ولا نية للتمديد

أعلن المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022 السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي أن أعداد الطلبة المتقدمين لاختبارات القدرات والمسجلين على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي 2022/2023 بلغ 161 ألف طالبا وطالبة.

يوم الخميس 11 أغسطس 2022 آخر موعد لتسجيل الطلبات

أعلن المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022، أن الموقع متاح على مدار 24 ساعة يوميا لتسجيل طلبات اختبارات القدرات، وان الموقع سوف يتوقف على استلام أي طلبات جديدة بنهاية يوم الخميس القادم 11 أغسطس الحالي، ويمكن أيضا التسجيل من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات التي سوف تتوقف أيضا عن تسجيل أي طلبات جديدة بنهاية يوم الخميس القادم، وأنه لا نية مطلقا لمد فترة التسجيل بعد الموعد المقرر.

مناشدة للطلبة الراغبين في أداء اختبارات القدرات بسرعة التسجيل

اكد السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق الجامعات 2022 أنه لا نية لمد فترة التسجيل لأداء اختبارات القدرات بعد الموعد المقرر يوم الخميس القادم، وكان الموعد النهائي للتسجيل قد تحدد يوم 6 أغسطس ولكن حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب فقد تم تمديد الموعد حتى يوم الخميس 11 أغسطس، وهو الموعد النهائي. لذلك يناشد رئيس مكتب التنسيق الطلبة الراغبين في أداء اختبارات القدرات سرعة التسجيل قبل نهاية الموعد حتى لا تضيع عليهم الفرصة.

الكليات التي تشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

لن يتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات الآتية دون النجاح في اختبارات القدرات المؤهلة لها للعام الدراسي 2022/ 2023 وهي:

كليات الإعلام.

كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة).

كليات الفنون التطبيقية.

كليات التربية الموسيقية والتربية الفنية.

كليات التربية النوعية شعبتي التربية الموسيقية والتربية الفنية.

كليات التربية الرياضية بنين وبنات.

كليات التمريض.

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

الجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية – جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية – جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة طيبة التكنولوجية – جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية – جامعة سمنود التكنولوجية)

جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل (الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم”دمو” – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط)

بداية أعمال مكتب التنسيق

ومن المقرر أن يبدأ مكتب تنسيق القبول أعماله للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم الخميس 11 أغسطس الحالي من خلال الموقع الإلكتروني بحد أدنى 365 درجة أي بنسبة 89.02% لشعبة العلوم.

عدد الطلاب المتقدمين لهذه المرحلة 22475 طالبا وطالبة.

وحد أدنى 341 درجة أي نسبة 83.17% لشعبة الهندسة.

عدد الطلاب المتقدمين لهذه المرحلة 15220 طالبا وطالبة.

أما القسم الأدبي فالحد الأدنى لدرجات مكتب التنسيق هي 264.50درجة أي بنسبة 64.51%

عدد الطلاب المتقدمين لهذه المرحلة 117758طالبا وطالبة.

اقرأ أيضا

بشرى لطلاب الثانوية العامة تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية

منصة وزارة التربية والتعليم للكشف عن نتيجة الإعدادية

نصائح هامة تقضي بها على توتر ورهبة الامتحانات لأبنائك