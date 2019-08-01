تنسيق الجامعات 2019 يعلن فتح باب التحويلات إلكترونياً الأسبوع المقبل

تنسيق الجامعات لهذا العام 2019 للمرحلة الأولى قد تم الإعلان عنه يوم الأحد الموافق 28 يوليو الماضي، وقد كانت الحدود الدنيا لكليات الطب تصل نحو 98.4% ولكليات طب الفم والأسنان تبلغ نحو 98.29% وكان الحد الأدنى لكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي نحو 97.8% و 97.98% على الترتيب، والحد الأدنى للهندسة 95% وللشعبة الأدبية 80%، ومروراً بفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية التي تم إطلاقها أمس الأربعاء الموافق 31 يوليو والتي أعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية نحو78.5% والحد الأدنى للشعبة الأدبية 68.05%.

فتح باب التحويلات منتصف الأسبوع المقبل

ويستمر تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية من التنسيق لهذا العام 2019 لمدة خمسة أيام ابتداءً من موعد الإطلاق وحتى يوم الأحد القادم الموافق 4 أغسطس، وبعد الانتهاء من تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية وإعلان نتيجة التنسيق الخاصة بها حسب الموعد الذي تحدده وزارة التعليم العالي، فقد تحدد الوزارة أيضاً موعداً لفتح باب التحويلات، حيث حددت وزارة التعليم العالي نسبة التحويلات والتي تصل نحو 10 % للطلاب، حيث يبدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، عن فتح باب التحويلات إلكترونياً وليس ورقياً وذلك لتقليل عدد الطلاب المغتربين، وذلك بعد الانتهاء من نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانية، والتي سوف تعلن عنها الوزارة في منتصف الأسبوع المقبل.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق

وكما ذكرنا أن المرحلة الثانية قد فتحت باب التسجيل يوم الأربعاء الماضي والذي سوف يستمر لمدة 5 أيام، بحد أدنى لمجموع الدرجات للشعبة العلمية يصل إلى 320 فأكثر أي بنسبة 78.5% وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية نحو 175673طالب وطالبة وتم تحديد مجموع درجات الشعبة الأدبية نحو 328 درجة بنسبة تصل إلى 68.5%، وقد كان عدد الطلاب الذين تقدموا للتسجيل بالمرحلة الثانية نحو 229978 طالب وطالب.