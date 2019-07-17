تنسيق الجامعات 2019 – الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى بتنسيق الكليات

تنسيق الجامعات 2019 ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن تحديد الحد الأدنى المرحلة الأولى لقبول طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الأول بتنسيق الكليات، والتي صرحت عن ارتفاع تنسيق الجامعات هذا العام مقارنة بالعام الماضي بواقع 4 درجات، وفي هذا السياق فسر رئيس قطاع التعليم الأمر وقال أن نسبة النجاح هذا العام بالفعل أعلى فيما وصل عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة 95% لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة بالنسبة لشعبة علمي علوم مما أدى إلى ارتفاع درجات التنسيق 2019.

وفي هذا الصدد تعرف على رابط بوابة الحكومة المصرية التي من خلالها يمكنك كتابة الرغبات ومعرفة خدمات التنسيق عبر رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية، وكذلك الأمر لتنسيق الثانوية الأزهرية.

تنسيق الكليات 2019 الحد الأدنى للمرحلة الأولى

رسمياً أعلنت التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى وهي على النحو التالي:-

الشعب/ القسم الدرجة الحد الأدنى عدد الطلاب علمي علوم 398 فأكثر 97.07 % فأكثر 30152 شعبة الرياضة 389.5 فأكثر 95 % فأكثر 14690 الأدبي 328 فأكثر 80 % فأكثر 98471 الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 143313

تنسيق الجامعات 2019

من المحدد أن يبدأ فتح باب تنسيق الجامعات 2019 يوم الأحد المقبل 21 يوليو الجاري وسوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 -7-2019 وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية وتسجيل الرغبات ليتم بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبعدها يبدأ فتح باب تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الكليات هذا العام ثم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وحتى المرحلة الثالثة ثم النتيجة أيضاً..نتمنى لجميع الطلاب التوفيق.