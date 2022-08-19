تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الثانية 2022: إعلان المؤشرات وآخر موعد لتعديل الرغبات.

الآن يمكنك عبر الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الجامعات 2022، حيث يستمر التسجيل بداية من الخميس 18 إلي الإثنين 22 من أغسطس الجاري، نستوضح في السطور الآتية طرق التسجيل والمؤشرات لكل من الشعبة العلمية والأدبية، فقد أعلن الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بَدْء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022/2023.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وفي الأمس الخميس 18 أغسطس أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات قد وصل إلي عدد 7 آلاف طالب حتى الآن على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وبدأت معامل التنسيق في استقبال الطلاب لمساعدتهم في التعامل مع الموقع وإدخال الرغبات كما قال عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 ظهرًا طوال مدّة التنسيق مع التأكيد على الاحتياطات العامة للتعامل مع فيروس كورونا كإرتداء الكِمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق 269202 ألف طالب وطالبة، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

وأكد السيد عطا على أن موقع التنسيق متاح أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق بنفس شروط المرحلة الأولى، فإن التسجيل متاح على الموقع في أي وقت على مدار 24 ساعة بواسطة أي جهاز موصل بالإنترنت.

طرق تسجيل رغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

لتسجيل رغباتك في التنسيق للمرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية ما عليك سوا الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني ثم:

1. أختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة ستجد كلمة أضغط للدخول قم بالضغط عليها.

2. اضغط على تسجيل رغباتك.

3. اختيار الثانوية العامة من القائمة.

4. كتابة رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري في المكان المحدد.

5. إدخال الرغبات بالترتيب.

وفي الأخير قد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال تسجيل الرغبات عبر الموقع كالتأني عند كتابة الرغبات وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.