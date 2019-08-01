details تنسيق الجامعات الخاصة 2019 والحد الأدنى للمجموعة الطبية والهندسة وباقي الكليات

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر قد تم الإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة 2019 وذلك من خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ خالد عبد الغفار، تعرف على مصاريف الجامعات الخاصة 2019 ومصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، فقد جاء التنسيق هذا العام مناسبًا للعديد من الطلاب، حيث أن الإقبال أصبح كبير في الفترة الأخيرة على الجامعات الخاصة، وهذا يرجع إلى أنها توفر للطلاب فرصة للالتحاق بالكليات التي يحلمون بها ولكن لن يحالفهم الحظ لدخولها في تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 الذي توفره الحكومة المصرية للجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تشير المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2019، عن توقعات بارتفاع الحد الأدني للقبول في الكليات العلمية مثل كلية الطب وطب الأسنان والصيدلية لقسم علمي العلوم، والهندسة لعلمي رياضة.

التعليم العالي تعلن انطلاق المرحلة الثانية:

عاجل تعلن وزارة التعليم العالى انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، الأربعاء 31 يوليو 2019، بدء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، ويستمر حتى الاحد 4 أغسطس 2019.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

قد تم التحضير بالفعل للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إطلاق التنسيق أولًا، ثم بعد ذلك تم متابعة كيف يسير العام الدراسي الجديد، سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الخاصة، كما أن وزير التعليم العالي حرص على أن يحفز أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة على ضرورة متابعة الطلاب باستمرار، ليخرج جيل متميز من الأجيال التي تحرص على التعليم.

كما أن وزير التعليم العالي حث رؤساء الجامعات الخاصة على ضرورة النظر باستمرار لجميع الشكاوى أو المقترحات التي يُبديها أولياء الأمور أو الطُلاب، وأكد على ضرورة الرد على تلك الاستفسارات أو الشكاوى والأخذ بالمقترحات، وليس هذا فقط بل إن وزير التعليم العالي أكد على أنه سيتم تفعيل العديد من الأنشطة الطلابية في الجامعات الخاصة.

دليل تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2019

لقد تم اعتماد تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2019 لمن حصلوا على النجاح في امتحانات الثانوية العامة، فقد جاء التنسيق كما يلي:

تنسيق دخول كليات الطب البشرى بحد أدنى 95%. تنسيق دخول كلية طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %. تنسيق دخول كلية الصيدلة بحد أدنى 89.5 %. تنسيق دخول كلية الهندسة بحد أدنى 80 %. تنسيق دخول كليات الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية بحد أدنى 70%. تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

وكما هو معروف أن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن الجامعات الحكومية المصرية العادية بحوالي 5% للكليات، توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للجامعات المصرية الحكومية درجات القبول للشعبة العلمية والادبية حيث تختلف النسبة من عام إلى عام، فعلى الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالكليات التابعة للجامعات الخاصة النظر إلى التنسيق، ومن ثم تجهيز أوراقه للتقديم في الكليات.