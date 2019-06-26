مصاريف الجامعات الخاصة 2019-2020 والأوراق المطلوبة للالتحاق بها | تنسيق الجامعات الخاصة

يبدأ البحث عن مصاريف الجامعات الخاصة 2019-2020 ، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق الجامعات الخاصة يوم 29 يوليو القادم، كما اعلن “عبد الغفار” عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على افتتاح جامعة ميريت بسوهاج، والتي تضم عددا من الكليات التي تجد من الطلبة إقبالا شديدا، وستعمل الجامعة التي تضم 200 أستاذا جامعيا بدءا من العام الدراسي 2020-2021.

ومن المنتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد 15 يوليو القادم، بعدها سيبحث الطلبة عن تنسيق الثانوية العامة، وكانت نتيجة الدبلومات الفنية قد ظهرت آخر الأسبوع الماضى، ولا زال الطلبة ينتظرون فتح باب موقع التنسيق الألكتروني لتسجيل رغباتهم.

مصاريف الجامعات الخاصة 2019- 2020

مصروفات الجامعات الخاصة 2019-2020 قد تحددت بالفعل، كما بدأ بالفعل استقبال أوراق التقديم منذ 23 يونيو الماضى، وتضم الجامعات الخاصة أغلب الكليات التي يرغب الطلبة بالالتحاق بها، كما تمتلك طرقا لسداد على أقساط للتخفيف على أولياء الأمور، وتقبل كليات الجامعات الخاصة شهادة الثانوية العامة العربية والمعادلة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019 – 2020

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الخاصة 2019- 2020، وتم تحديد الحد الأدني لتقدم للقبول بالكليات عى النحو الموضح بالجدول التالي:

الكلية المجموع الطب البشري 95% طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90% كلية الهندسة 80% كلية الفنون التطبيقية

كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70% كلية الإعلام

كلية اللغات والترجمة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةوالإدارة 60% باقي الكليات 55%

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وهي من أوائل الجامعات الخاصة في مصر، وتأسست بقرار جمهوري رقم 254 لسنة 1996، يمتلكها الدكتور محمد حسن العزازي، وهي أحد أعضاء اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الأفريقية، وتضم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 13 كلية، وقيمة مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على النحو التالي

الكلية المصروفات الطب البشري 70.000 ألف جنيها طب وجراحة الفم والأسنان 54.000 ألف جنيها الصيدلة والتصنيع الدوائي 42.000 ألف جنيها العلاج الطبيعي 38.000 ألف جنيها التكنولوجيا الحيوية 26.000 ألف جنيها العلوم الطبية التطبيقية “العلوم الطبية” 24.000 ألف جنيها العلوم الطبية التطبيقية “التمريض” 14.000 ألف جنيها الهندسة 35.000 ألف جنيها الإعلام “شعبة عربي” 21.000 ألف جنيها الإعلام “شعبة انجليزي” 23.000 ألف جنيها كلية الإدارة والاقتصاد “الشعبة العربية” 21.000 ألف جنيها كلية الإدارة والاقتصاد “العشبة الانجليزية” 23.000 ألف جنيها كلية تكنولوجيا المعلومات 17.000 ألف جنيها كلية اللغات والترجمة 16.000 ألف جنيها كلية الآثار والإرشاد السياحي 12.000 ألف جنيها كلية التربية الخاصة 12.000 ألف جنيها

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

وهي الجامعة التي أنشئت بقرار جمهوري رقم 243 لسنة 1996، وجامعة 6 اكتوبر عضو اتحاد الجامعات العربية ، وكذلك فهيعضو اتحاد الجامعات الأفريقية.

الكلية المصروفات كلية الطب والجراحة 65.000 ألف جنيها كلية العلاج الطبيعي 36.000 ألف جنيها كلية طب الأسنان 49.500 ألف جنيها كلية الهندسة 33.000 ألف جنيها كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 16.000 ألف جنيها كلية اللغات والترجمة 15.000 ألف جنيها كلية الإعلام 18.000ألف جنيها كلية التربية “لغة إنجليزية” 13.000 ألف جنيها كلية التربية “لغة عربية – رياض أطفال” 9.000 ألف جنيها

كلية الاقتصاد والإدارة “شعبة إنجليزي” 26.000 ألف جنيها كلية الاقتصاد والإدارة “شعبة عربي” 18.000 ألف جنيها كلية السياحة وإدارة الفنادق 10.000 ألف جنيها

جامعة الأهرام الكندية

وهي جامعة تتبع مؤسسة الأهرام، تم فتتاحها في عام 2005، رئيسها هو الدكتور فاروق اسماعيل، وتضم الجامعة بين أروقتها 8 كليات، كما تتمتع الجامعة بخصم للطلبة المتفوقين كل عام في حال استمرار التفوق.

الكلية المصروفات كلية طب الفم والأسنان 60.000 ألف جنيها كلية الصيدلة 50.000 ألف جنيها كلية الهندسة 40.000 ألف جنيها كلية الإعلام شعبة انجليزية 30.000 ألف جنيها كلية الإعلام شعبة عربي صحافة 28.000 ألف جنيها كلية إدارة الأعمال 30.000 ألف جنيها كلية علوم الحاسب 18.000 ألف جنيها

مصاريف الجامعة البريطانية

تم افتتاحها عام 2005، وذلك بمشاركة جامعة london south bank، وقد افتتحت الجامعة بحضور الأمير ويليام، وشعار الجامعة يحمل نصف العلم المصري، مع نصف العلم البريطاني.

الكلية المصروفات كلية الهندسة 60.000 ألف جنيها كلية إدارة الأعمال 48.000 ألف جنيها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 27.000 ألف جنيها كلية طب الأسنان 60.000 ألف جنيها كلية نظم ومعلومات 27.000 ألف جنيها كلية الصيدلة 58.000 ألف جنيها

مصاريف جامعة المستقبل

هي جامعة تأسست في 2006، واشتهرت بوجود أول مستشفى لطب الفم والأسنان، وهي المستشفى التي تأسست في 2010، وبها العديد من الكليات مصاريفها على النحو التالي:

الكلية المصروفات كلية الصيدلة 51.000 ألف جنبها كلية الأسنان 66.000 ألف جنيها كلية التجارة 33.000 ألف جنيها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 33.000 ألف جنيها كلية الحاسبات 33.000 ألف جنيها

مصاريف جامعة فاروس

تقع جامعة فاروس بحي سموحة بالأسكندرية، وقد تأسست الجامعة عام 2006، وقد تأسست بقرار وزاري رقم 252، وهو القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 2006، وتتفرد الجامعة بكليات تختلف عن غيرها من الجامعات الخاصة، وعدد كليات الجامعة 11، مصروفات كليات الجامعة على النحو التالي:

الكلية المصروفات كلية الصيدلة 55.000 ألف جنيها كلية طب الأسنان 53.000 ألف جنيها كلية الهندسة 42.000 ألف جنيها كلية العلاج الطبيعي 36.000 ألف جنيها كلية العلوم الطبية 20.000 ألف جنيها كلية العلوم المالية والإدارية 28.600 ألف جنيها كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 19.000 ألف جنيها

مصروفات جامعة النهضة

هي جامعة يمتد تاريخها حتى عام 2006 في بني سويف، وسوف ننشر لكم مصروفات الجامعة ولكن مع مراعاة بعض المصروفات الإضافية التي سنوضحها لكم.

الكلية المصروفات رسوم القيد كلية الصيدلة 33.250 ألف جنيها 5 آلاف جنيها كلية طب الفم والأسنان 35.250 ألف جنيها 5 آلاف جنيها كلية الهندسة 23.000 ألف جنيها 5 آلاف جنيها كلية علوم الحاسب الآلي 15.000 ألف جنيها 3 آلاف جنيها التسويق وإدارة الأعمال “عربي” 10.000 آلاف جنيها 3 آلاف جنيها التسويق وإدارة الأعمال “انجليزي” 15.000 ألف جنيها 3 آلاف جنيها الإعلام والعلاقات العامة 15.000 ألف جنيها 3 آلاف جنيها

مصروفات إضافة

البند الإضافي الرسوم لكل فصل دراسي المكتية الألكترونية 600 جنيها أنشطة طلابية 600 جنيها دورة تدريبية لعلوم الحاسب 875 جنيها دورة تدريبية للغة الأجنبية 1375 جنيها

جامعة بدر BUC

جامعة بدر التعليمية تعد من الجامعات الخاصة الحديثة نسبيا، إذ تم بناؤها عام 2014 بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، وإليكم بيان بكليات جامعة بدر ومصروفاتها.

الكلية مصروفاتها كلية الصيدلة الإكلينيكية 48.400 ألف جنيها كلية الصيدلة الدوائية 42.000 ألف جنيها كلية العلاج الطبيعي 35.000 ألف جنيها كلية التمريض 20000 ألف جنيها كلية الإدارة والعلوم المالية 30.000 ألف جنيها كلية الهندسة 45.000 ألف جنيها كلية الفنون التطبيقية 32.000 ألف جنيها كلية اللغات والترجمة 25.000 ألف جنيها

مصاريف جامعة سيناء

تقع في مدينة العريش وتبعد عن القاهرة حولي 280 كيلومتر، تتميز بموقعها المتميز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، كما أنها من الجامعات القديمة نسبيا في مجال التعليم الخاص، إذ تأسست في عام 2005، وتضم عددا من الكليات ننقل إليكم مصروفاتها حسبما ورد على الموقع الرسمي لجامعة سيناء.

جامعة مصر الحديثة miu

جامعة مصر الحديثة واحدة من أقدم الجامعات الخاصة؛ إذ تأسست عام 1996، وتقع على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، وبها العديد من الكليات التي نوافيكم بمصروفاتها من خلال الجدول التالي:

الكلية المصروفات كلية الألسن 36.850 ألف جنيها كلية إدارة الأعمال 43.450 ألف جنيها كلية علوم الحاسب الآلي 36.850 ألف جنيها كلية طب الأسنان 85.300 ألف جنيها كلية الهندسة 44.000 ألف جنيها كلية الإعلام 43.450 ألف جنيها كلية الصيدلة 49.500 ألف جنيها

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