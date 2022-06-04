تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات الأوراق المطلوبة وكيفية التقدم إلكترونياً

صرحت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 جاري تجهيز إعلانها، وأن درجات التنسيق بالثانوية العامة سوف يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية في جميع المحافظات وفقاً لكل محافظة على حدا، وذلك من قبل محافظين كل محافظة، وذلك نظراً لأن قواعد الدرجات للطلاب ودرجات قبولهم بالثانوية العامة، سوف تكون متاحه في الشهادة الإعدادية محددة وفقاً لكل محافظة على حدا وفقاً للأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام.

الأورق المطلوبة لتقدم الطالب للثانوية العامة 2022 بجميع المحافظات

وفيما أكدت مديريات التربية والتعليم، بأن الأوراق المطلوبة للتقدم للثانوية العامة، هي عبارة عن مستخرج الشهادة الإعدادية والتي يتم استخراجها برسوم قدرها 50 جنيهاً، من المديريات والإدارات التعليمية التابعة بكل محافظة، وأيضاً شهادة ميلاد للطالب، وصورة بطاقة ولي أمر الطالب الأب والأم، واستمارة التقديم في المرحلة الثانوية، وصورة شخصية للطالب بخلفيه بيضاء.

كيفية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لتقديم الثانوية العامة 2022

يمكنكم للطالب أو ولي أمره أن يقوم بالتقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وعلى أن يقوم الطالب بتسجيل اسم الدخول وكلمه السر الخاصة به، وكتابة بياناته صحيحة، ومن ثم يمكنه الدخول على الموقع الرسمي لمعرفه معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، والتي يمنه من خلالها معرفة الحد الأدنى للقبول بالنسبة لكل محافظة، ويمكنه أيضاً ملء الرغبات الخاصة به، واختيار نوع التعليم الثانوي وفقاً لمجموع الطالب، وإليكم الخطوات الخاصة لكي يتم التقدم.