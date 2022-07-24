تنسيق الثانوية العامة 2022.. تعرف على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة

خلال الساعات الماضية بدأ الترقب من قبل طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من الثانوية العامة ٢٠٢٢، ويبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٢، وذلك للالتحاق بالكليات والجامعات الخاصة والحكومية والأهلية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال عن تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٢.

إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القوائم المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي وذلك قبل الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٢، وذلك للالتحاق بالكليات والجامعات، حيث أتى ذلك الإعلان بهدف التوعية للطلاب وأولياء الأمور حتى لا يقع أحد منهم فريسة للجامعات والكليات الوهمية التي تمارس النشاط التعليمي بدون أي تراخيص من قبل وزارة التعليم، وتمنح شهادات وهمية غير معتمدة وغير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

• الجامعات الحكومية: (جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة المنوفية، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، جامعة بني سويف، جامعة الفيوم، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ، جامعة بورسعيد، جامعة دمنهور، جامعة السويس، جامعة أسوان، جامعة دمياط، جامعة مدينة السادات، جامعة العريش، جامعة الوادي الجديد، جامعة مطروح، جامعة الأقصر).

• الجامعات الخاصة: (جامعة 6 أكتوبر، جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر الدولية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، جامعة فاروس بالإسكندرية، جامعة النهضة ببني سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، الجامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة).

• الجامعات الأهلية: (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة النيل الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية).