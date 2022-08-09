تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولي “الرابط الرسمي” وخطوات اختيار رغبات الكليات

منذ أن تم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة للثانوية العامة لهذا العام، وينتظر الملايين من الطلاب تنسيق الثانوية العامة في مختلف محافظات مصر موعد التنسيق للمرحلة الأولي للثانوية العامة، ووفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم أنه سوف يكون موعد التنسيق للمرحلة الأولي يوم الخميس الموافق ١١ من شهر أغسطس الجاري عام ٢٠٢٢ يوم، وأنه الحد الأدنى في تنسيق القسم العلمي من مجموع ٨٩.٠٢، أما عن علمي رياضة فالحد الأدنى في تنسيق المرحلة الأولي هو مجموع ٨٣.١٧% ، أما عن قسم أدبي فانه الحد الأقل في تنسيقه للمرحلة الأولي هو 64.51%، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم مميزات المرحلة الأولي.

خصائص تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

ويتميز تنسيق الثانوية العامة مرحلة أولي 2022، دائما بالعديد من المميزات عن المرحلة الثانية والثالثة، التي تطرح العديد من البدائل المختلفة أمام طلاب المرحلة الأولي، ونوضح لكم خصائص ومميزات هذه المرحلة في النِّقَاط التالية:

أنه يكون أمام كل طالب فرصة لاختيار من بين العديد من الكليات والرغبات، حيث يتم طرح 75 كِلْيَة من القطاع العام والخاص على مستوي محافظات مصر.

يتيح أيضا التعرف على توقعات قَبُول الكليات بواسطة الدرجات التي قبلتها الطلاب للعام الماضي.

كما أنه تتميز المرحلة الأولي بوجود فرصة أكبر لاختيار الكِلْيَة التي يرغب بها الطالب نظر لارتفاع مجموعه.

كيفية التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن كيفية التسجيل في تنسيق الثانوية العامة مرحلة أولي 2022، ولذلك نوضح لكم خطوات التنسيق بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكنك عملها من المنزل بواسطة هاتفك الشخصي، وجاءت الخطوات كالتالي:

أولا يقوم الطالب بالدخول على الرابط الرسمي للتنسيق.

ثم يقوم الطالب بتسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص به.

يبدأ بعد ذلك الطالب بمليء رغباته في الكليات حسب الترتيب الذي يريد.

في النهاية يضغط على تأكيد.

ويمكن للطالب أن يعدل في رغباته خلال الوقت المسموح به حتى انتهاء المرحلة الأولي في التنسيق، ومن الضروري الاهتمام بأول الرغبات لأنها هي التي يتم الاختيار منها دائما حسب الأماكن الفارغة في كل جامعة وعادة يتم قَبُول أول رغبة أو ثاني رغبة على الأكثر.