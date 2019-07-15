“معلومات” تنسيق الثانوية العامة 2019 “الأحد” بدء المرحلة الأولي من تنسيق الكليات tansik.egypt

يترقب طلاب الثانوية العامة الدخول في المرحلة المقبلة حيث انطلاق موكب تنسيق الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة يوم السبت، ليبدأ طلاب الشعبتين العلمية والأدبية التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 وننشر لكم التفاصيل الكاملة حول موعد التقديمات في تنسيق الكليات والجامعات المصرية والحد الأدنى لتلك المرحلة مع رابط بوابة الحكومة المصرية لإدخال بياناتك والالتحاق في مرحلة التنسيق الأولي.

تنسيق الثانوية العامة 2019

تبدأ وزارة التعليم العالي في مصر قبول الطلاب في تنسيق الثانوية العامة، حيث خصصت أماكن شاغرة للطلاب بجميع الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية، ليبدأ الطلاب في التسجيل الإلكتروني ومن ثم يتم تحديد معدلات القبول طبقا للأعداد في كليات القمة وكلية الهندسة والإعلام.

بدء تنسيق المرحلة الأولى 2019

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 مطلع الأسبوع المقبل الأحد الموافق 21 يوليو لعام 2019، وتقوم لجنة التنسيق العليا بتحديد الحد الأدنى لتلك المرحلة خلال اجتماعها اليوم مع وزير التعليم العالي، ليتعرف طلاب الثانوية العامة على قبوله في تلك المرحلة أم الانتظار للمراحل المقبلة.

مؤشرات التنسيق الأولية لكليات الطب

تتجه الأنظار عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة للإطلاع على تنسيق الكليات والجامعات الحكومية والحدود الدنيا للقبول في كليات الطب، حيث هناك مؤشرات تعلن كلية الطب 98.7%، والأسنان 98.4%، وكلية الصيدلة 97.5%، وذلك يعود لارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 98%.

بوابة الحكومة المصرية

يتمكن طلاب الثانوية العامة من تسجيل وإدخال البيانات خلال تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث يبدأ الطالب بإدخال الرقم السري ومتابعة الخطوات من أجل النجاح في التقديم بالمراحل الثلاث في تنسيق الكليات، وتستقبل معامل الجامعات أعمال التقديم طوال الفترة المخصصة بها فتح باب التقديم حتى الإعلان عن نتائج التنسيق ومعدلات الحدود الدنيا بالكليات والمعاهد.

وأعلنت بوابة الحكومة المصرية البدء في اختبارات القدرات بالجامعات المصرية، وذلك للانتهاء منها قبل فتح باب تنسيق الثانوية العامة 2019، لينضم الطلاب المقبولين في الاختبارات ضمن التنسيق.