تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والجامعات 2020/2019 – رابط بوابة الحكومة المصرية

نتابع معكم طلابنا وطالباتنا الكرام بالثانوية العامة لحظة بلحظة تنسيق الثانوية العامة 2019 لجميع الشعب العلمية والأدبية، كما نوضح لكم كافة الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، فتابعونا فيما يلي نسرد لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة الهامة.

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد :

من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد المصرية يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو، حيث يتساءل الكثير عن الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية ليتمكنوا من اختيار الكليات التي تتناسب معهم، الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5%، أما عن الحد الأدنى للقبول 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2019-2020 :

بالكاد تم افتتاح باب التنسيق للمرحلة الأولى 2019 يوم الأحد الماضي وستستمر حتى الخميس المقبل، هذا وقد تمكن من تسجيل الرغبات ما يزيد عن 85 ألف طالب وطالبة، وما زال الطلاب يتوافدون على مكاتب التنسيق الإلكترونية التي تفتح أبوابها أمامهم حتى الثالثة عصر كل يوم، ومن المنتظر أن يكون أخر موعد للتنسيق يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة افتتاح أولى مراحل تنسيق الثانوية العامة والمقرر لها البدء في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، وهنا نسرد لكم كل التفاصيل الخاصة بالتنسيق لتتمكنوا من الاطلاع على كل ما هو جديد فضلاً عن الاستعلام عن الحد الأدنى للكليات التي ترغبون في الالتحاق بصفوفها.

من جانبه، أدلى “السيد عطا” رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصريحات صحفية متعلقة بتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات، حيث أفاد بأن كل مكاتب التنسيق تستقبل الطلاب الآن في أولى مراحل التنسيق التي بدأت في 21/7/2019 وستنتهي يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى بعد الانتهاء منها.

رابط تنسيق الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية :

نقدم لكم رابط تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019، حيث يتهافت كل الطلاب للبحث عنه وذلك ليتمكنوا من تسجيل رغبات المرحلة الأولى المفترض انتهائها يوم الخميس القادم ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية بعدها بأيام قليلة، فتابعونا لنوافيكم بالتحديثات لحظة بلحظة.