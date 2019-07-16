عناوين وأرقام وأماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات في 24 محافظة

ننشر لكم في السطور التالية أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات في كل محافظات مصر، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة 2019، حيث يتسائل آلاف الطلاب عن الأماكن التي يتواجد فيها مكاتب تنسيق الثانوية العامة في جميع المحافظات، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي بفتح الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية أمام طلاب الثانوية العامة 2019 الأحد الموافق 21 يوليو الجاري وحتى 25 من نفس الشهر، حيث تتاح في خلال هذه الفترة للطلاب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى في القسمين العلمي والأدبي.
محافظة القاهرة
- معامل كلية الهندسة – صباحة محمد عبد المقصود – 01280811664
- معامل كلية الزراعة – أ/ محمد لطفى محمد – 35681968
- معهد الدراسات والبحوث الاحصائية – أ/ عبير يحى عبد الجواد – 01225217799 – أ/ هالة اسماعيل احمد – 0100330887
محافظة الإسكندرية
- في كلية الاداب – م / هبة الله فؤاد احمد – 348757370
- في كلية العلوم 359098720
- علوم محرم بك – 359098720
- المدينة الجامعية – 342899160
- الهندسة – 359144750
- التربية الرياضية بنين ابى قير – 356211230
- التربية – 348057520
محافظة دمنهور
- معمل كلية التجارة المجمع النظري بالا بعادية – أ/ ماهر عبد الفتاح – 4532822270 – 1002238927
- معمل كلية التربية – أ/ صلاح هنداوى – 4532822250
- معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي – 111266310 – 4533205700
- معمل كلية العلوم – 4532930110
- عين شمس – معمل كلية الحاسبات داخل الحرم – محمد حسنى مصطفى – 12836003810
- معمل كلية آداب داخل الحرم – احمد مصطفى رشدي – 10011449490
- كلية البنات بمصر الجديدة – كريم مسلم – 10082848810
- كلية الهندسة العباسية – سيدة طه محمد الخولى – 12208733160
- المدينة الجامعية طلبة بالعباسية – احمد خضر – 12278552060
محافظة أسيوط
- معمل الحاسب الالى بكلية الاداب – فرغلى احمد عطية – 10970998060
- معمل الحاسب الالى بقطاع (1) – محمد عبد العظيم – 10038518830
محافظة طنطا
- بمنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي – د/ محمد كمال النمر – 11135352720
محافظة الزقازيق
- معامل الحاسبات المركزية بالجامعة امام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة – د- شريف السيد الجوهرى – 12124745360 – أ/ احمد مصطفى
10939444500 – أ/ ابو مسلم حامد – 11115570590
محافظة المنصورة
- وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان – السعيد مأمون السعيد – 15536263240 – محمود السيد هيبه – 12219440010
- كلية التربية بالحرم الجامعى – صلاح عبد العظيم – 106902073550 – كلية الصيدلة الحرم الجامعى – محمد حسن عبد الطيف – 10076515650
محافظة دمياط
- قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين – مها وجدى السويدى – 10042012320
- سامح احمد فرج 101207002540
- كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى م. نشوى ابو جلالة 1220015470
- كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة أ/ منى محمود الرصاص 10904146290
محافظة بني سويف
- معمل لحاسب الالى بكلية الإعلام – إبراهيم عبده – 10053630980
- معمل تكونولوجيا المعلومات- معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي – محمد إبراهيم شاكر – 12226455510
حلوان
- المعل المركزى حرم الجامعة – م. عاطف محمد جودة – 10244025400
- معمل كلية الهندسة بالمطرية – م. منجد محمد محمد – 10015315460
- معمل كلية الهندسة بحلوان – م. احمد محمد سمير – 10052535570
- معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم – م. حنان سيد سليمان – 11133466200
- معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك – ياسر جمال امين – 12288006070
- معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك – م. ممدوح ابراهيم شراره – 10039551150
محافظة المنيا
- معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى – صالح ابراهيم عمار – 10203348730
- معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم – محمد ايمن كمال – 10018132230
- معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الاهلى للجامعة – سامية سويلم احمد – 1223301370
محافظة قناة السويس
- مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية – أ/ ابراهيم السيد احمد زيد – 12889881180
محافظة المنوفية
- مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم – ماهر محمدى سنبل – 11147297480
- السادات – ادارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة – عبد الحميد البغدادى – 10046452880
محافظة جنوب الوادى
- معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات – م/ على فكرى 10027059130
- مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر 10972475330
- – كلية الحاسبات والمعلومات 10007686760
- – كلية التربية بالغردقة
محافظة الفيوم
- معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة د/ رحاب عبد الرؤف ذكى 8421548340
- معمل الحاسب الالى بكلية الزراعة 8421440290
- معمل الحاسب الالى بكلية العلوم 8421548900
محافظة بنها
- معمل كلية التجارة 1332254930
- معمل كلية الزراعة بمشتهر 1324681500
محافظة سوهاج
- معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب م/ علاء عاطف الصادق 111500662150
- معمل مدرجات كلية التجارة د/ محمود أبو المجد سليمان 10696260650
محافظة كفر الشيخ
- معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ د- اشرف البردعى 10002705850
محافظة بورسعيد
- معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد د- راوية رزق 10090670300 معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد
محافظة السويس
- معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة احمد ضاحى سالم 10039631190
محافظة مرسى مطروح
- معمل كلية التربية م/ منى هنداوى 12799170340
محافظة الوادى الجديد
- معمل الرياضيات بكلية التربية أ/ مدحت مصطفى خليل 01009463347
محافظة العريش
- معمل كلية التربية بالعريش اشرف محمود 12730880040
محافظة أسوان
- معمل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بصحارى م /عمرو محمد عبد اللطيف 120656222.
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