عناوين وأرقام وأماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات في 24 محافظة

ننشر لكم في السطور التالية أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات في كل محافظات مصر، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة 2019، حيث يتسائل آلاف الطلاب عن الأماكن التي يتواجد فيها مكاتب تنسيق الثانوية العامة في جميع المحافظات، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي بفتح الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية أمام طلاب الثانوية العامة 2019 الأحد الموافق 21 يوليو الجاري وحتى 25 من نفس الشهر، حيث تتاح في خلال هذه الفترة للطلاب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى في القسمين العلمي والأدبي.

محافظة القاهرة

معامل كلية الهندسة – صباحة محمد عبد المقصود – 01280811664

معامل كلية الزراعة – أ/ محمد لطفى محمد – 35681968

معهد الدراسات والبحوث الاحصائية – أ/ عبير يحى عبد الجواد – 01225217799 – أ/ هالة اسماعيل احمد – 0100330887

محافظة الإسكندرية

في كلية الاداب – م / هبة الله فؤاد احمد – 348757370

في كلية العلوم 359098720

علوم محرم بك – 359098720

المدينة الجامعية – 342899160

الهندسة – 359144750

التربية الرياضية بنين ابى قير – 356211230

التربية – 348057520

محافظة دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالا بعادية – أ/ ماهر عبد الفتاح – 4532822270 – 1002238927

معمل كلية التربية – أ/ صلاح هنداوى – 4532822250

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي – 111266310 – 4533205700

معمل كلية العلوم – 4532930110

عين شمس – معمل كلية الحاسبات داخل الحرم – محمد حسنى مصطفى – 12836003810

معمل كلية آداب داخل الحرم – احمد مصطفى رشدي – 10011449490

كلية البنات بمصر الجديدة – كريم مسلم – 10082848810

كلية الهندسة العباسية – سيدة طه محمد الخولى – 12208733160

المدينة الجامعية طلبة بالعباسية – احمد خضر – 12278552060

محافظة أسيوط

معمل الحاسب الالى بكلية الاداب – فرغلى احمد عطية – 10970998060

معمل الحاسب الالى بقطاع (1) – محمد عبد العظيم – 10038518830

محافظة طنطا

بمنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي – د/ محمد كمال النمر – 11135352720

محافظة الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة امام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة – د- شريف السيد الجوهرى – 12124745360 – أ/ احمد مصطفى

10939444500 – أ/ ابو مسلم حامد – 11115570590

محافظة المنصورة

وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان – السعيد مأمون السعيد – 15536263240 – محمود السيد هيبه – 12219440010

كلية التربية بالحرم الجامعى – صلاح عبد العظيم – 106902073550 – كلية الصيدلة الحرم الجامعى – محمد حسن عبد الطيف – 10076515650

محافظة دمياط

قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين – مها وجدى السويدى – 10042012320

سامح احمد فرج 101207002540

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى م. نشوى ابو جلالة 1220015470

كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة أ/ منى محمود الرصاص 10904146290

محافظة بني سويف

معمل لحاسب الالى بكلية الإعلام – إبراهيم عبده – 10053630980

معمل تكونولوجيا المعلومات- معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي – محمد إبراهيم شاكر – 12226455510

حلوان

المعل المركزى حرم الجامعة – م. عاطف محمد جودة – 10244025400

معمل كلية الهندسة بالمطرية – م. منجد محمد محمد – 10015315460

معمل كلية الهندسة بحلوان – م. احمد محمد سمير – 10052535570

معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم – م. حنان سيد سليمان – 11133466200

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك – ياسر جمال امين – 12288006070

معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك – م. ممدوح ابراهيم شراره – 10039551150

محافظة المنيا

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى – صالح ابراهيم عمار – 10203348730

معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم – محمد ايمن كمال – 10018132230

معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الاهلى للجامعة – سامية سويلم احمد – 1223301370

محافظة قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية – أ/ ابراهيم السيد احمد زيد – 12889881180

محافظة المنوفية

مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم – ماهر محمدى سنبل – 11147297480

السادات – ادارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة – عبد الحميد البغدادى – 10046452880

محافظة جنوب الوادى

معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات – م/ على فكرى 10027059130

مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر 10972475330

– كلية الحاسبات والمعلومات 10007686760

– كلية التربية بالغردقة

محافظة الفيوم

معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة د/ رحاب عبد الرؤف ذكى 8421548340

معمل الحاسب الالى بكلية الزراعة 8421440290

معمل الحاسب الالى بكلية العلوم 8421548900

محافظة بنها

معمل كلية التجارة 1332254930

معمل كلية الزراعة بمشتهر 1324681500

محافظة سوهاج

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب م/ علاء عاطف الصادق 111500662150

معمل مدرجات كلية التجارة د/ محمود أبو المجد سليمان 10696260650

محافظة كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ د- اشرف البردعى 10002705850

محافظة بورسعيد

معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد د- راوية رزق 10090670300 معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد

محافظة السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة احمد ضاحى سالم 10039631190

محافظة مرسى مطروح

معمل كلية التربية م/ منى هنداوى 12799170340

محافظة الوادى الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية أ/ مدحت مصطفى خليل 01009463347

محافظة العريش

معمل كلية التربية بالعريش اشرف محمود 12730880040

محافظة أسوان