خطوات التسجيل وملىء استمارات التنسيق الالكترونى وجدول الحد الادنى -تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة ، شهدت الأيام الأخيرة حالة ارتباك كبير لطلبة وطالبات الثانوية العامة بسبب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة حيث اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالى عن إعلان النتيجة والتي ظهرت عبر كافة المواقع الالكترونية، وقد أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة وطالبات الثانوية العام للنظام الحالى 2018 بشعبتيها العلمى والادبى وتقرير الحد الأدنى للنظام القديم والحديث ، ليشهد الطالب المصرى معاناة جديد مع التنسيق وكيفة تسجيل رغبات الطالب وايضا كيفية تقديم استمارات الرغبات الكترونية ، وتسهيلا” على الطلاب قامت وزارة التربية والتعليم لتسهيل وسرعة تحديد الرغبات بفتح التسجيل الرغبات الكترونى من خلال موقع وزارة التربية والتعليم .

تحديث تنسيق الثانوية العامة

ويشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الامور خلال الساعات القادمة حول موعد بدء تنسيق الثانوية العامة لمرحلته الثانية وبعد ان أعلان الموقع الرسمي عن نتيجة المرحلة الاولي، فقد جاء التنسيق للعام الحالي مرتفع جداً وفقاً لمجاميع الطلاب والذى زاد عن كل عام

ومع بدء فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للشعبة العلمية والشعبة الادبية، حيث اعلن رئيس قطاع التعليم أنه يمكنك بدء التسجيل على الرغبات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للقبلو بالجامعات لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019

موعد تنسيق الثانوية العامة

وعن موعد بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة حيث اكد اكثر من مصدر داخل وزارة التربية والتعليم عن موعد بد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العام ، و فتح باب التنسيق أبوابه ومواقعه الالكترونية امام الطلاب للتعرف على الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات والاطلاع على دليل الجامعات قبل عملية التسجيل .

تنسيق الجامعات 2019 والكشف عن موعد بدء تنسيق الجامعات المرحلة الاولى ونسبة التقدم

خطوات التقدم لتنسيق الجامعات عبر مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة .

فى هذه المرحلة والتي تعد المرحلة الهامة لطلاب الثانوية العامة فى اختيار الكليات التى تناسبها وايضا وضع الترتيب الأمثل من حيث المجموع والمنطقة الجغرافية وايضا الاهتمامات حيث يوجد عدد من القيود الواجب استخدامها فى ملء وثيقة التنسيق سواء الورقية او الالكترونية حيث يجب على الطالب مراعاة عدد من الشروط ، وسنبدأ اليوم ومن خلال موقع نجوم مصرية اهم الخطوات التى لابد ان استخدامها طالب الثانوية العامة أثناء استمارة التنسيق الالكترونى.

1- بالنسبة لطلاب المرحلة الاولى عليهم بالدخول الى موقع تسجيل الرغبات عن طريق هذا الرابط بالضغط على هذا الرابط.

2- بعد الدخل على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الرابط اعلاه يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بك ورقم الجلوس .

3- وبعد الدخول كما ذكرنا سابقا” يتم ظهر شاشة ببيانات الطالب ولكن في حالة التقدم لأول مرة تظهر لك شاشة تختص بالبيانات الأساسية، و إذا كنت قد سجلت بياناتك وتريد التعديل فتظهر لك خيار مراجعة وتعيل البيانات.

4- بعد اظهار لك البيانات الخاصة بك الاساسية ومراجعتها بشكل صحي وجيد ، يبداء الان اعداد وادخل الراغبات والتي تحتوي على 48 رغبة وبها مفاتيح التعديل بين رغباتك ولابد من التأكد من سلامة الترتيب قبل الضغط على حفظ الرغبات.