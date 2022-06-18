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تنسيق الثانوية العامة لطلاب الإعدادية في جميع المحافظات

دينا سليمان

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة الماضية بالبحث عن تنسيق القبول في مدارس المرحلة الثانوية بكافة تخصصاتها في جميع المحافظات، وخاصة بعد اعتماد النتيجة بكافة المدارس، وقام الطلاب بالتعرف عليها من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي باستخدام أرقام الجلوس.

تنسيق الثانوية العامة لطلاب الإعدادية

تنسيق الثانوية العامة لطلاب الإعدادية

وقامت معظم مديريات التربية والتعليم بإعلان قيمة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والثانوي الزراعي والتجاري والفني والفندقي والصناعي، كما تم أيضًا إعلان تنسيق المدارس العسكرية ومدارس التمريض والمدارس الخاصة التي يمكن للطالب أن يمكن بها ما بعد المرحلة الإعدادية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

تنسيق التمريض العسكري لطلاب الشهادة الإعدادية

وتقوم مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات بإصدار بيانًا رسميًا بالتنسيق بعد احتساب المجاميع التكرارية التي حصل عليها الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الدراسي حيث يختلف الحد الأدنى بين كل محافظة وأخرى، ويتحدد ذلك وفقًا للأماكن المتوفرة بالمدارس الثانوية الموجودة بالمحافظة وكثافة الطلاب الناجحين وأخيرًا نسبة النجاح بالمحافظة.

ومن جهة أخرى يوفر موقع بوابة التعليم الأساسي إمكانية تحديد المدارس المتاحة لك عن طريق مجموعك عند استعلامك عن النتيجة، كما أنه يظهرها لك حسب موقعك الجغرافي.

الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية في بعض المحافظات

1.محافظة دمياط 235 درجة.

2.محافظة أسوان 215 درجة.

3.محافظة القاهرة لم تحدد.

4.محافظة بني سويف 230 درجة.

5. محافظة الفيوم 255 درجة.

6.محافظة الإسماعيلية لم تحدد بعد.

7. محافظة كفر الشيخ لم تحدد بعد.

8.محافظة قنا 244 درجة.

9. محافظة السويس 240 درجة.

10.محافظة بورسعيد لم تحدد بعد.

11. محافظة شمال سيناء 220 درجة.

12. محافظة الوادي الجديد 234 درجة.

13. البحر الأحمر لم تحدد بعد.

14. محافظة مطروح لم تحدد بعد.

15. محافظة الجيزة 220 درجة.

16 الشرقية 230 درجة.

17. الدقهلية 246 درجة.

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دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


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