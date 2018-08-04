تنسيق الثانوية الازهرية 2019 المرحلة الأولى علمي .. أدبي بنين وبنات : موعد فتح ابواب التنسيق الازهري

تنسيق الثانوية الازهرية 2019 المرحلة الاولي والذي يبحث عنه طلاب الثانوي الازهري الان، بعد ان ظهرت نتيجتهم واطمئنوا على نتيجة كل منهم يبدأ البحث عن تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية الأزهرية 2019، وهو ما يشغل بال الآلاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة الأزهرية بفرعيها الأدبي والعلمي، فبعد أن انتهى قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى عموم محافظات الجمهورية من ماراثون الثانوية العامة الازهرية للعام الدراسي 2019/2018، وظهور نتائج الثانوية الأزهرية للعام الحالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 49.98% وينتظر الطلاب الأزهريين، تنسيق دخول الجامعات الأزهرية لعام 2019، ونحن من خلال مقالنا سوف نعرض عليكم كافة مستجدات الخاصة بتنسيق الثانوية الأزهرية التوقعات المبدئية لتنسيق العام الجامعي القادم على مستوى كافة الجامعات الأزهرية، وكذلك رابط التنسيق الإلكتروني حتى يتاح للطلاب تسجيل رغباتهم فور الإعلان الرسمي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات الأزهرية، تابعونا.
قريبا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر
التنسيق للمرحلة الاولى للثانوية الأزهرية 2019، سوف يكون متاح فى خلال الاسبوع الجاري حيث سوف يتم باب التسجيل لرغبات طلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الأول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، وسيكون التسجيل لمدة اسبوع كامل بعد يتم غلق التسجيل وإعادة فتحه مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الازهرية والتى تنطلق يوم 17 أغسطس.
مازلنا نتابع معكم اعلان مشيخة الأزهر الشريف عن موعد فتح باب التنسيق الخاص بطلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسى الجديد للدخول الى كليات و معاهد الازهر 2019-2020.
تنسيق الجامعات الأزهرية 2020/2019
التنسيق بالنسبة لدخول الجامعات الأزهرية، ذات طابع خاص في إجراءات التنسيق ، حيث يتم إتباع بعض النظم والقواعد المنظمة للتنسيق بقطاع الأزهر، وقطاع الأزهر أتاح خدمة إلكترونية لأبنائه طلاب الثانوية الأزهرية، حيث يتم تسجيل رغبات الطلاب الأزهريين في مختلف المراحل عبر البوابة الحكومة المصرية، تنسيق جامعات الأزهر.
والجدير بالذكر انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للتنسيق الازهري سيتم انتظار ظهور نتائج امتحان الدور الثانى للثانوية الازهرية التى سوف يبدا موعد امتحان الدور الثانى بها يوم 17 أغسطس ويبدا بعدها تنسيق المرحله الثانيه وفتح باب تسجيل الرغبات لكل من الناجحين فى الدور الثانى والطلاب التى لم يتوافر لديهم الحظ فى القبول فى المرحله الاولى من التنسيق لوم يتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الازهر بعد.
موعد فتح باب التسجيل إلكترونياً بتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الأزهرية للعام الجامعي 2020/2019
بعد استلام جامعة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية للعام 2019، من قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، لتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة لبدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولى الجامعات الأزهرية، ثم يتم التواصل مع المسئولين عن بوابة الحكومة المصرية لفتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في الأسبوع الجاري وقبل عيد الأضحى المبارك، ويستمر لمدة أسبوع كامل لإعطاء الفرصة أمام أبنائنا الطلاب للتسجيل بمنتهى الحرية والشفافية.
والجدير بالذكر أن تنسيق الجامعات الأزهرية منقسم إلى تنسيق خاص بالبنين، حيث يضم مجموعة كليات جامعة للبنين فقط، ثم تنسيق آخر خاص بكليات جامعة البنات.
مواقع مكاتب التنسيق الإلكتروني بكليات جامعة الأزهر وفروعه
يتم تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهر التنسيق لدخول احدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر الشريف، أما عن طريق التسجيل إلكترونيا عبر رابط تنسيق المرحلة الاولى بوابة الحكومة المصرية، أو بالتوجه إلى أحد الفروع الآتية :
- مكتب التنسيق الرئيسي بفرع مدينة نصر للبنات المدينة الجامعية للبنين .
- فرع طنطا بكلية الشريعة والقانون بطنطا
- فرع أسيوط الأمانة العامة بأسيوط
مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2019
نستعرض معكم التوقعات الأولية للحد الأدنى للقبول بالجامعات الأزهرية لكافة الشعب الأدبي والعلمي للعام الماضي 2018 و مؤشرات المرحلة الأولى مؤشرات تنسيق الأزهر 2018
- كلية طب البنات الحد الأدنى للقبول بجامعة ( القاهرة وأسيوط ودمياط): 620.5 درجة بنسبة 95.46%.
- كلية طب البنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط ودمياط): 611 درجة بنسبة 94%.
- كلية طب الأسنان بنينالحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط): 604 درجة بنسبة 93%.
- كلية صيدلة البنات الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وأسيوط): 611 درجة بنسبة 94%.
- كلية طب الاسنان بناتالحد الأدنى للقبول (بالقاهرة): 618 درجة بنسبة 95.8%.
- كلية الصيدلة بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة): 601 درجة بنسبة 92.46%.
- كلية الصيدلة بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة ( أسيوط): 591.5 بنسبة 91%.
- كلية الهندسة بنين الحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة وقنا): 572 بنسبة 88%.
- كلية الهندسة بنات الحد الأدنى للقبول (القاهرة): 594 درجة بنسبة 91.38%.
- كلية التمريض بناتالحد الأدنى للقبول بجامعة (القاهرة): 586 درجة بنسبة 90.15%.
- كليات البنات الأزهرية شعبة الترجمة الفورية بالعاشر الحد الأدنى للقبول : 88.65%،
- كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة شعبة ترجمة فورية الحد الأدنى للقبول 88.97%
- كلية التجارة بنات الحد الأدني للقبول 64.44%
- كلية النبات الإسلامية فى أسيوط قبول بـ50 %.
- كلية الدراسات الإنسانية تفهنا الأشراف بنات (بالدقهلية ) الحد الأدنى للقبول 72.54%
- كليات الدراسات الإسلامية بنات جامعة (سوهاج والمنصورة والقاهرة والإسكندرية )بحد أدنى 50%
اخبار تنسيق الازهر 2019
سنتابع معكم فى هذه الفقرة اخر اخبار تنسيق الازهر للعام الجامعى الجديد 2020/2019 من خلال بوابة الازهر بوابة الحكومة المصرية .
سنتابع معكم خلال الأيام القادمة فتح باب التقديم لإضافة رغبات تنسيق الثانوية الازهرية ، واضافة رابط التقديم في جميع الكليات الزهرية عند فتح المرحلة الأولي من تنسيق الازهر 2019، تمنياتى لكم بمزيد من التفوق والتوفيق فى حياتكم الجامعية القادمه.
امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2019
يبدأ امتحان الدور الثانى للثانوية الازهرية يوم السبت الموافق 17/8/2018 ومن ناحية أخرى فقد تم فتح باب التظلمات لنتيجه الدور الاول من الثانوية الأزهرية، حيث يتكلف طلب التظلم للمادة الواحدة 100 جنيه مصري.
موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019
سيكون موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ، بعد ان يتم الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب بالكامل فى الغالب بعد ثلاثة ايام من التسجيل حيث سوف يكون اعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، فى مؤتمر صحفي يحضره رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ولفيف من القيادات الأزهرية لإعلان النتيجة، كما سوف يتم تعديل درجات الطلاب الذين قدموا طلبات التظلم فور ظهور نتيجة التظلم وتعديل الدرجات لهم.
التعليقات
الله يوفقني وجيب طب إنشآء الله السنه الجايه
اكتب تعليقك هنا…انا خلصت كليه شريعه إسلامية ينفع اقدم في جامعه تاني واه الشروط وينفع اقدم في كليه في عام
هل موجود كليه التربيه بالقاهره
هل يوجد تربيه ف القاهره
انا جايب 75في الميه والاعلام بتاخد من 76في الميه ينفع ادخلها بمصروفات او انتساب او ينفع احول من الكليه اللي جت في التنسيق
متى يبدأ موعد التحويل من كليه رياض اطفال الى تربيه اسيوط
انا ملحقتش انسق لظروف عندي هل في وقت اني انسق الفتره دي،؟؟
هل يمكن رفع دعوى مساواة في التنسيق بين البنين والبنات في التنسيق
أنا مجموعى ٨٨٠٣% علمى أزهر ملحق علوم
ابني 50%علمي دور تاني الكليات المتاحه له انتظام وانتساب
انا جايبة 83فى المية وانا علمى اية الكليات المتاحة لى
انا جيبه ٨١ انا ممكن ادخل كليه البنات لازهريه فى اسيوط شعبه الغات والترجمه الفوريه انجليزى
اناجايب 62في الميه هقبل في كلية دراسات اسلاميه اصوال دين القاهره
طب ٥٠
71في المائة علمي بنين ما هي الكليات المتاحة له
التربيه بنات تقبل من 66% علمي وتمريض الحربي او الجوي يقبل لغه الانجليزيه من 20 درجه علمي
اللى جايب 63 يدخل كليه اى وهل ممكن يدخل كليه تجاره
تنسيق كلية العلوم القاهره ايه ؟
تنسيق الهندسه اسيوط ايه؟
88%.كليه. العلوم. 91%كلية.الهندسه.وربنايسطرهامعانا
ويدخل. كل. طالب. الكلية. اللي. عاوزها
اللي جايب 57% ده علمي يلحق ايه
انا عايز اعرف تنسيق المرحلة الثانية
انا جايب 79.7ممكن الحق لغات
انا جايب 580ممكن الحق كليه الهندسه القاهره او قنا
انا جايب 580 ممكن الحق كليه الهندسه القاهره او قنا
٨٩هندسة القاهرة ولا لا
ما المجموع المطلوب للإلتحاق بكلية التربية بنات اسيوط قسم اللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2018 / 2019 م
حضرتك انا دفعة ٢٠١٦ ودلقتي انا في ٢تجارة ازهر فهل يمكن اعيد ٣ ثانوي تاني وادخل مع دفعة٢٠١٩ علشان احسن مجموعي وادخل الكلية اللي بحبها وهل في قرار موجود في الازهر يتيح ليا كدة برجاؤ الرد وشكرا
انا جبت 69ونص الحق تجارة انجلش محافظات زى طنطا أو تفهنا
اللى جايب 63 ممكن يدخل اى علمى
وامتى نتيجه التنسيق
انا جايب 69ونص الحق تجارة انجلش محافظات زى طنطا أو تفهنا
طب لو سمحت انا جايبه ٩٦و١٥من ميبه الحق طب ولاا لا ترتيبى ع الجمهوريه بنات ٥٧٠وع المحافظه٨٧هلحق ايه
الكليات المتاحه ل ٦١
باذن الله تلحقي تجارة القاهرة لانها السنة اللي فاتت واخده 55% وإلا يبقي دراسات اسلامية تخصص لغة عربية
ابنتي معها ثانوية تحفيظ الفرآن من السعودية متى يبدأ تنسيقهم