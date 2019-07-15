تنسيق الثانوية الأزهرية || اعرف الآن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 بالأرقام (علمي – أدبي – إسلامي)

انتهى قطاع المعاهد الأزهرية من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وذلك أمس الأحد، حيث سادت حالة من الارتياح بين أولياء أمور الثانوية الأزهرية بسبب نسب النجاح العالية، بحسب طالب، والذين أكدوا أن النتيجة هذا العام، عالية عن السنوات الأخيرة، وهو ما يؤدى إلى أن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 هذا العام سيكون مرتفعا بالنظر إلى السنوات السابقة، حيث من المقرر أن يفتتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 أبوابه، وبشكل رسمي أمام طلاب الأزهر الشريف “بنين – بنات”، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 للمختلف الشعب الدراسية ورفعها للطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية وأيضًا موقع الأزهر التعليمي، وفي السطور التالية من “نجوم مصرية” ننشر لطلاب الثانوية الأزهرية دفعة 2019 مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، وذلك من واقع تنسيق العام الماضي 2018.

بوابة الحكومة المصرية هو الموقع الرسمي المنوط بها التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية للكليات العلمية والأدبية، وفي اللينكات التالية ننشر مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2018 – 2019، والتي نشرتها بوابة الحكومة المصرية ستجدونها على الروابط التالية:

تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنين

الطب بالقاهرة: 626 درجة

الطب دمياط: 619 درجة.

الطب بنين أسيوط: 618 درجة.

طب أسنان القاهرة: 616 درجة.

صيدلة القاهرة 605 درجة.

صيدلة أسيوط: 605 درجة.

هنا الحدود الدنيا للكليات المجموعة العلمية بنين

تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنين

لغات وترجمة حسب القسم من 562 إلى 481 درجة.

كلية الإعلام: 481 درجة.

الشريعة والقانون بالقاهرة: 462 درجة.

التربية تفهنا: 440 درجة

الشريعة والقانون أسيوط: 431 درجة.

هنا: الحدود الدنيا للكليات المجموعة الأدبية بنين

تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنات

طب القاهرة: 633 درجة.

طب دمياط: 628 درجة.

طب أٍيوط: 625 درجة.

طب أسنان القاهرة: 624 درجة.

هنا: الحدود الدنيا للكليات المجموعة العلمية بنات

تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنات

دراسات انسانية القاهرة: 584 درجة.

كلية البنات بالعاشر من رمضان: 583 درجة.

دراسات انسانية تفهنا: 579 درجة.

تجار أسيوط: 567 درجة.

هنا: الحدود الدنيا للكليات المجموعة الأدبية بنات

تنسيق الثانوية الأزهرية شعبة إسلامية

شريعة وقانون تفهنا: 535 درجة.

لغات وترجمة القاهرة صيني: 530 درجة.

تربية بنين أٍيوط: 524 درجة.

أوصل دين الزقازيق: 518 درجة.

هنا: الحدود الدنيا للكليات الشعبة الإسلامية

التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

ننشر لكم خطوات تسجبل الرغبات في تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2019، والتي من المقرر أن يفتتح الباب رسميا لتنسيق الثانوية الأزهرية 2019 خلال الأيام القليلة الماضية، حيث على الطلاب القيام بالخطوات التالية:

1- قم بفتح موقع بوابة الحكومة المصرية.

2 يبدأ بعد ذلك الطالب في تسجيل رغباته، ويضغط على رابط بدء التسجيل – يقوم بإدخال رقم الجلوس، والرقم السري وهذا الرقم موجود مع استمارة نجاح الثانوية الأزهرية – بعد ذلك يكتب الطالب الرقم التأكيدي كما هو ظاهر أمامه، ثم يتم الضغط على تسجيل بعد أن يراجع الطالب كافة البيانات ويتأكد من صحتها، ويقوم بطبع ورقة تسجيل الرغبات.