تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019.. تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر علمي وأدبي بالدرجات

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 رسمياً يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 يترقب الطلاب فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وننشر في هذا التقرير تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 للقسمين العلمي والأدبي للبنات والبنين حتى يستطيع الطالب من خلالها مقارنة درجاته بالحدود الدنيا للقبول بالكليات في تنسيق الثانوية الأزهرية العام الماضي، والتي لن تزيد في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 بنسبة كبيرة.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020

اعتمد وكيل الازهر الشريف، الشيخ صالح عباس، الأحد 14 يوليو نتيجة الثانوية الازهرية 2018/2019 بالنيابة عن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لظروف تواجده لتلقي العلاج في ألمانيا، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر الشريف كشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الأزهر الشريف إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد فتح باب التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي المقبل 2019/2020.

ويرجع السبب في تأخير فتح باب التقديم لتنسيق الثانوية الأزهرية عن تنسيق الثانوية العامة كل عام هو أن تنسيق الثانوية العامة يتم إجراءه على ثلاثة مراحل تعلن نتيجة كل مرحلة منها مباشرة في حين أن تنسيق الثانوية الأزهرية يتم على مرحلتين الأولى يُسجل فيها جميع الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات من الدور الأول ويتم غلق التقديم دون إظهار النتائج، ثم تبدأ المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الازهرية ويتم فتح التقديم مرة أخرى وغلقه وظهور نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية كاملا.

وبحسب ما أعلنه وكيل الأزهر فإن عدد الناجحين في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول من القسم الأدبي 33 ألف و496 من البنين والبنات، فيما بلغ عدد الناجحين من القسم العلمي 24 ألف و251 ومجموع هؤلاء الطلاب هو الذي سيتاح له التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 المرحلة الأولى والتي من المتوقع أن تبدأ آخر يوليو الجاري.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 علمي بنين

جاءت كلية طب البنين بالقاهرة على رأس الكليات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 بالقسم العلمي للبنين بحد أدنى للقبول 626 درجة، تليها كلية طب البنين بدمياط بحد أدنى 619.5، وسجلت كلية الطب بنين بأسيوط حد أدنى 618 درجة، وكلية طب الأسنان بالقاهرة 616 درجة، وكلية طب الأسنان بأسيوط 613 درجة كحد أدنى للقبول بها.

أما كلية الصيدلة بنين بالقاهرة فجاء الحد الأدنى للالتحاق بها 609 درجة، وكلية الصيدلة بنين بأسيوط 605 درجة، والهندسة بنين بالقاهرة 593 درجة، والهندسة بنين بقنا 590 درجة، وكلية اللغات والترجمة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي بالقاهرة بلغ الحد الأدنى للالتحاق بها في تنسيق الثانوية الازهرية 2018/2019 للقسم العلمي بنين 585 درجة، ومن هنا يمكنك الاطلاع على القائمة كاملة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 علمي بنات

وكان تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 القسم العلمي بنات مرتفعا بشكل ملحوظ كما هو العادة عن تنسيق البنين حيث وصل الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب بنات بالقاهرة إلى 633 درجة، وطب البنات بدمياط 628، وطب البنات بأسيوط 625 درجة، أما كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة جاء الحد الأدنى للالتحاق بها 624 درجة، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة 619 درجة وكلية الصيدلة بنات بأسيوط 616 درجة.

وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة للبنات بالقاهرة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 للقسم العلمي بنات 601 درجة، وكلية التمريض 595 درجة، ويمكنك الاطلاع على البيان الكامل للالتحاق بالكليات من هنا.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 أدبي بنين وبنات

في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 للقسم العلمي بنين تراوح الحد الأدنى للقبول بأقسام وكليات اللغات والترجمة بين 463 درجة و562 درجة، وكلية الإعلام للبنين بالقاهرة 481 درجة، وكلية الشريعة والقانون بالإنجليزية 462 درجة ومن هنا يمكنك التعرف على الحدود الدنيا للالتحاق بكليات جامعة الازهر في تنسيق الثانوية الازهرية 2018/2019 للقسم الادبي بنين.

كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة شعبة اللغات الأوربية والترجمة الفورية إنجليزي كانت أعلى الكليات في تنسيق الثانوية الازهرية 2018/2019 للقسم الادبي بنات بحد أدنى 581 درجة ومن هنا بيان الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات.