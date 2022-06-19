قامت جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالكشف عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية، حيث بدأ الطلاب منذ ذلك الوقت بالبحث عن المدارس الثانوية المتاحة لهم عبر محركات «جوجل».

تنسيق التمريض العسكري لطلاب الشهادة الإعدادية

وأعلنت معظم المديريات التعليمية عن تنسيق القبول بمدارسها المختلفة، وكان من أبرز عمليات البحث مدارس التمريض العسكري الذي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد إتمامه للمرحلة الإعدادية وذلك لأنهم يعتبرونها من أفضل البدائل المتاحة لهم بعد الثانوية العامة وذلك لأنها تمنح الطالب فرصة كبيرة للعمل بعد التخرج مباشرة وذلك لأنه تخصص مطلوب لندرته.

شروط القبول في مدارس التمريض العسكري

ومن أخرى هناك مجموعة من الشروط التي يتم على أساسها قبول الطلاب في تلك النوع من المدارس ونحن بدورنا سنستعرضها لكم من خلال الفقرات التالية.

هناك اهتمام كبير من قبل طلاب الشهادة الإعدادية بالتعرف على مجموع القبول بمدارس التمريض العسكرية المتوفرة في معظم المحافظات حيث يتوجب على أن يتوفر عدة عوامل هامة بالطالب من أهمها أن يتمتع بحسن السير والسلوك هو وعائلته، كما يجب أن يكون عمره لا يقل عن سبعة عشر عاما، ولا يزيد عن عشرون عامل أما عن الاختبارات البدنية فيجب أن يتمتع بصحة جيدة لتجاوزها وأخيرًا يجب أن يتمتع بالجنسية المصرية وينتمي لأبويين مصريين لكي يتم قبوله.

مجموع القبول بمدارس التمريض العسكري

وخلال السطور التالية عزيزي القارئ يرصد لك موقع «نجوم مصرية» قائمة بمجموع القبول بمدارس التمريض العسكري العام الماضي 2021-2022.