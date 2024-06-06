تكريم جديد لجامعة الأميرة نورة على المستوى العربي

حصدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جائزة التقدير كأفضل جامعة في المنطقة العربية تطورًا “Recognition Award : Most Improved – Arab Region”، في السنوات الخمس الماضية في تصنيف QS العالمي للجامعات العالمية 2025، بمشاركة 1503 جامعات عالمية في التصنيف، منها: 20 جامعة سعودية، وسجلت الجامعة دخولها في إطار أفضل 700 جامعة عالمية في التصنيف.

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ويسعى التصنيف في نسخته لعام 2025 لقياس قوة التعليم خلال قياس 5 مؤشرات أساسية، وهي: البحث والابتكار، والتوظيف، وخبرة التدريس، والارتباط العالمي، إضافة إلى الاستدامة.

ويمكن القول أن تقدُّم جامعة الأميرة نورة في تصنيف QS العالمي 2025، وفوزها بجائزة الجامعة الأفضل تطورًا في المنطقة العربية على مدى السنوات الخمس الماضية، إثبات لتوجهات الجامعة الإستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يعكس قوة مخرجات الجامعة الأكاديمية، والمعرفية، والإبداعية كميزة تنافسية في عصر اقتصاد المعرفة.

ويرجع هذا التقدُّم في التصنيف إلى التطور الملحوظ للبحث العلمي في الجامعة من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة، وتمويل الأبحاث، وتحفيز الأعضاء على الأبحاث ذات الجودة العالية، وتركيز الجامعة على تفعيل إستراتيجياتها البحثية، التي تُعد إستمرارًا للأولويات الوطنية، مما ساعد في رفع مكانتها في التصنيفات العالمية المعتمدة، وجذب انتباه الطلاب والأكاديميين الدوليين إلى دورها المتميِّز في مجال التعليم والبحث، مما شجع على تطوير برامج التبادل الطلابي والباحثين.

وشهدت الجامعة قفزات في مجالات الأداء الأكاديمي، والأداء البحثي، والشراكات والاستثمار، وتمكين المرأة وعلى مستوى الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى برامج هادفة للارتقاء بمختلف المجالات المتعلقة بالتعلُّم، والتعليم، والتعاون الدولي، والبحث العلمي، واستقطاب المواهب العلمية المرموقة عالميًا، إضافة إلى الدعم الذي يهدف للنهوض بالمختبرات المتطورة؛ لتمكين أعضاء هيئة التدريس من زيادة الإنتاج العلمي.

وتستهدف إدارة الجامعة تخريج كوادر متخصصة بمعايير عالمية إلى سوق العمل منذ اليوم الأول من التحاق الطالبة بالجامعة، وتطويرها شخصيًا، واجتماعيًا، ومهنيًا من خلال الدعم الذي تقدمه الكليات والمعاهد، إضافة إلى جلسات الإرشاد المهني الفردية والجماعية على يد مدربات متخصصات ومعتمدات دوليًا، وتحديد الميول المهنية، والمهارات اللازمة للطالبة، إلى جانب توفير فرص وظيفية وتدريب منتهي بالتوظيف عبر شراكات مع قطاعات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ تصنيف QS العالمي للجامعات العالمية ” QS World University Rankings” يقيس بشكل سنوي نحو 1500 جامعة، وتنشره مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المختصة بالتعليم، وهو التصنيف الوحيد الذي يركز على قابلية التوظيف والاستدامة.