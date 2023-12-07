“تقويم التعليم” تحدد موعد إعلان نتائج اختبارات القدرة المعرفية الورقي 1445

انتهت اختبارات القدرة المعرفية منذ فترة قليلة، وهي نوع من الاختبارات التي تقيس القدرات المعرفية للمتقدمين وينظمها المركز الوطني للقياس كل عام؛ حيث تعتبر اختبارات ضرورية لقياس قدرات الطلاب في مهارات مختلفة قبل الالتحاق بالدورات التدريبية والتعليمية أو الوظائف في القطاعين، لذلك تعرف معنا على موعد ظهور النتائج.

أهمية اختبار القدرة المعرفية

نتائج اختبارات القدرة المعرفية

اجتياز اختبار القدرة المعرفية الرقمي والمحوسب من الشروط اللازم توافرها لدى للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية والدورات التدريبية ووظائف القطاع الخاص قبل التسجيل؛ حيث تتمثل أهميته فيما يلي:

أحد المقاييس لتقدير القدرات الذهنية والفكرية لدى المتقدمين لشغل الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.

يعتبر مؤشر على مدى قدرة المتقدمين للوظائف على التعلم والتطوير من تفكيرهم.

يعد بمثابة نظام للمفاضلة بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف؛ حيث يتم اختيار الأفضل من بينهم بحسب درجة الاختبار.

قد يهمك: تقويم التعليم تُحدد موعد ظهور نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445 للمعلمين

متى تنزل نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1445؟

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ظهور نتيجة اختبارات القدرة المعرفية الورقي اليوم الخميس الموافق السابع من شهر ديسمبر 2023 ويمكن الحصول على النتائج من خلال موقع قياس الإلكتروني.

"تقويم التعليم": 🔴 الخميس المقبل موعد إعلان نتائج اختبارات #القدرة_المعرفية "الورقي" — تهاني التميمي (@tahany6897) December 4, 2023

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرة المعرفية تنقسم إلى الاختبارات المحوسبة والاختبارات الورقية، وبالنسبة للاختبار الورقي فهو يتكون من 100 سؤال موزعين على عدد من المهارات وهي التفكير الناقد، الإدراك المكاني، التفكير الكمي، التفكير المجرد ومهارات اللغة والمفردات.

وتكون الاختبارات موحدة كل عام لجميع المتقدمين الراغبين في الحصول على فرص العمل أو الالتحاق بأكاديميات تدريبية معينة، ويتم إجرائها لمرة واحدة فقط لكل من الاختبارات الإلكترونية والورقية بتنظيم من المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية.