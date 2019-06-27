 التخطي إلى المحتوى

رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2020 إلكترونيا بالمحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كتب رشا حبشيفي آخر تحديث
رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2020 إلكترونيا بالمحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم
رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2020 إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أتاحتها خدمة تسجيل بيانات طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات مصر، وتلك الخدمة سوف توفر الكثير على أولياء الأمور من العناء، وكشفت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي عبر موقع الوزارة من هنـــــــــــــــــــــــا.

رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2020 إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

تسعى وزارة التربية والتعليم دائمًا بالتطوير في منظومة التعليم بـ جمهورية مصر العربية، وأن تلك القرار قد جاء تنفيذًا للكتاب الدوري الذي قد تم إصداره في عام 2016 وبالتحديد يوم 2 أغسطس 2016، وتلك القرار مسجل برقم 37، وإن مضمون هذا القرار هو التمكن من طلاب الصف الأول الابتدائي في جميع الإدارات التعليمية الالتحاق في المدرسة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، والتقديم في هذا العام يبدأ التقديم في الأول من شهر يونيو من كل عام وسيكون التقديم من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني فقط من هنــــــــــا، ومن خلال أسرة موقع نجوم مصرية سنشرح لكم متابعينا شرح وافي بالتسجيل والتقديم للصف الأول الابتدائي بالخطوات.

رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2020 إلكترونيا بالمحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم
رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2020 إلكترونيا

بالخطوات طريقة التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2020

  • الدخول أولاً للموقع الرسمي من هنـــــــــــــــــــــا.
  • يقوم ولي أمر الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص بالطفل المتواجد في شهادة ميلاده.
  • يقوم بإدخال تاريخ ميلاد الطالب كالآتي السنة ثم الشهر ثم اليوم.
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2018 إلكترونيا بكافة المحافظات
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2019 إلكترونيا بكافة المحافظات
  • يقوم ولي الأمر باختيار المحافظة التي يقيم بها الطفل.
  • اختيار نوع الطالب ذكر أو أنثى.
  • وأخيرًا اضغط على تسجيل الدخول.
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2018 إلكترونيا بكافة المحافظات
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2019 إلكترونيا بكافة المحافظات

التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي لولى الأمر للمدارس

رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2020 إلكترونيا بالمحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم
التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي لولى الأمر للمدارس

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

رشا حبشي

رشا حبشي مصرية، حاصلة على دبلومة مهنية في الصحافة والإعلام، حاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والإعلام؛ صحفية لدى جريدة الرأي العام "جريدة ورقية"، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، أهتم بالتغطية المباشرة للأخبار، ولدت في الإسكندرية 24 أغسطس، وأقيم بالإسكندرية.

التعليقات

  1. كتبت الرغبات كاملة وعددهم 20 رغبة وعند الطباعة لقيت الرغبة الاولي فقط وباقي الورقة مكتوب عليها لا أرغب ممكن اعرف السبب والحل لو سمحتم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.