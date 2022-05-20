“التعليم” تُعلن تقديم الدوام الرسمي في المدارس وتعديل موعد الاصطفاف الصباحي وموعد بداية الحصة الأولى

خلال الساعات القلائل المُنصرمة أصدرت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية العديد من القرارات الجديدة بشأن تعديل موعد الدوام الرسمي بالمدارس، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة، وفي الأخير أعلنت وزارة التعليم السعودي تقديم الدوام الرسمي في المدارس بدءً من هذا اليوم.. تعرف عليه.

“التعليم” تُعلن تعديل الدوام الرسمي في المدارس

مُنذ قليل أوضحت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية عن القرارات الجديدة الخاصة بتعديل موعد الدوام الدراسي بالمدارس، وذلك حيث تتعرض العديد من المناطق بالمملكة الأيام القادمة لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وجاء تلك التعديلات مُراعاة لصحة الطلاب والطالبات بالمملكة.

تقديم الدوام الرسمي بالمدارس 1443

فيما جاء بخصوص التصريحات الصادرة من قِبل “وزارة التعليم” السعودية، تم الإعلان أنه بدءً من يوم الأحد القادم المُوافق “الحادي والعشرين” من شهر شوال 1443 هـ المُوافق “الثاني والعشرين” من شهر مايو الجارِ سوف يتم تقديم موعد بداية الدوام الدراسي في الأوقات التالية:

الحدث الموعد بداية الاصطفاف الصباحي بالمدارس 06:15 صباحاً موعد بداية الحصة الأولى 06:30 صباحاً

المناطق التي يطبق بها قرار تقديم الدوام الرسمي بالمدارس

كما أوضحت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية أن تلك القرارات سوف يتم العمل بها في بعض المناطق فقط بالمملكة، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي سوف تشهده تلك المناطق بدءً من الأيام القادمة، وتتمثل تلك المناطق في: