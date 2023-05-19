كيفية تقديم الجامعات عن بعد 1445؟.. ورابط القبول الإلكتروني الموحد rbu-admit.edu.sa

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد عن موعد التقديم الخاص بالجامعات لعام 1445 وشروط القبول وكيفية التقديم، وهذا لكل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، حيث بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري في السعودية لمختلف المراحل التعليمية سواء للمدارس أو الجامعات بدأ البحث حول تقديم الجامعات وهذا ما سنتطرق إليه.

الجامعات السعودية 1445



هناك عدة خطوات لا بد من اتباعها للتقديم على الجامعات الحكومية إلكترونيا للعام الدراسي الجديد 1445، وهذا يتم من خلال موقع القبول الإلكتروني الموحد للطلاب كالتالي:

الدخول إلى رابط موقع القبول الإلكتروني الموحد.

في الصفحة الرئيسية من الأسفل توجد أيقونتين، اضغط على ” تقديم جديد”.

سجل البيانات المطلوبة منك للتسجيل بنجاح من خلال إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، وفي حال لم يكن لديك حساب قم بالضغط على انشاء حساب جديد واتبع التعليمات.

بعد نجاح دخول الموقع قم باستمرار التسجيل في استمارة التقديم على الجامعات الحكومية.

املأ البيانات المطلوبة في الاستمارة، وتأكد من صحتها وبعدها قم بقراءة الشروط والأحكام جيدا.

اضغط موافقة على الشروط والأحكام.

قم بتسجيل الجامعات بالترتيب تبعا لرغبتك، بعدها أكد التسجيل.

لا بد من التركيز أثناء القيام بهذه الخطوات لأن التقديم على الجامعات يتم إلكترونيا وهو الأساس منذ سنين.

شروط القبول في الجامعات الحكومية



هناك عدة شروط عامة لا بد من توافرها في المتقدمين للجامعات الحكومية بالسعودية حتى يتسنى لهم القبول والدراسة في تلك الجامعات، سواء لحديثي التخرج أو من تخرج من عدة أعوام من الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو شهادة تعادلها.

لا يكون قد مُضي أكثر من خمس سنوات على حصول المتقدم على تلك الشهادة.

في حال تم الحصول على شهادة الثانوية من أي دولة أخرى يجب معادلتها من قبل الوزارة لكي يتم قبوله في الجامعات السعودية.

اجتياز اختبار الكفاءة وكذلك لابد من اجتياز اختبار التخصص.

لا يكون قد تم فصل الطالب من أي جامعة أخرى.

يكون الطالب لائق طبيًا.

الأوراق المطلوبة لتقديم الجامعات عن بعد

هناك العديد من المستندات المطلوبة لكي يتم التقديم على الجامعات عن بُعد وهي: