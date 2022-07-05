تفعيل دور الأنشطة الرياضية للموظفين بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن لجنة الرياضة العمالية تعمل على نشر الروح الرياضية وغرس التعاون بين العاملين وخلق مناخ جيد للمنافسة بينهم، إضافة إلى أنها تهتم ببعث الروح الرياضية في بيئة العمل، ويأتي ذلك في إطار رفع المستوي الرياضي وتنمية المواهب الرياضية والعمل علي تشجيعها، وذلك في لقاء رئيس الجامعة أمس الاثنين، 4 يوليو مع أعضاء اللجنة الرياضية للعاملين بحضور السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، وكذلك الدكتور محمد شقديف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيدة هدى فرج. أمين عام الجامعة.

تفعيل دور الأنشطة الرياضية للموظفين

ونوه رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الإلتزام بتفعيل دور الأنشطة الرياضية للموظفين، وذلك لفضلها ودورها الكبير في تعزيز الروابط الاجتماعية بالجامعة، حيث أن الأنشطة الرياضية تعتبر من الأنشطة القريبة للقلوب، كما أنها تقلل التوتر النفسي وتساعد على الاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية وتهتدف إلى تحقيق الذات.

ودعا الدكتور ناصر مندور، إلى رفع مستوى المشاركة في الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعة وبين الكليات، وأكد على دور الأنشطة في إعداد القادة الواعين من خلال منحهم الفرص الكافية للمشاركة في برامج النشاط من خلال لجان التنظيم والتسجيل والتحكيم، وطالب رئيس الجامعة بدعم فكرة العمل الجماعي، لأن العمل النقابي في الهيئات والجامعات يقوم على فرق عمل متناغمة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، منوهًا على ضرورة البدء في مراجعة اللوائح المحددة لمجلس الجنة، تمهيدًا لعرضها على المديرية لإقرارها، مع ضرورة جمع أكبر عدد من المشاركين لتعظيم الموارد، وحرص أعضاء الجنة على تقديم مقترحاتهم ورؤيتهم لخطة النشاط في المرحلة المقبلة، وتنظيم سلسلة بارزة من الأنشطة غير الرياضية كالنزهات والأنشطة الاجتماعية.